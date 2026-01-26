北捷持續進步中！台北捷運自今年1月3日起，將全體閘門導入信用卡及QR乘車碼等多元支付功能，整體便利性再上一層樓。此外，北捷近期也表示，這些新型閘門已借鏡日本、韓國等國的設計，導入最適切的外語翻譯，讓國際旅客能一秒看懂新閘門的感應用途，相關畫面曝光後也引發熱烈討論。
北捷閘門功能大幅優化！導入最適切翻譯讓旅客秒懂
台北捷運過去幾年最受乘客關注的焦點之一，便是閘門多元支付功能的導入進度。最終，北捷於2025年10月全面完成閘門更新，並在2026年1月3日正式開放使用，目前已可透過信用卡、TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay 等多元支付方式掃描閘門搭乘捷運。
至於國內、外信用卡與iPhone的 Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能，則預計將於2026年7月全面開放。
此外，北捷公司近期針對全新閘門進行細節優化，在感應區加上日文、韓文標示，其中日文標示寫上「ふれてください」。北捷說明，該標示參考了 JR 東日本、PASMO、JR 東、熊本地鐵以及 Tokyo Metro 的閘門設計，並向日本軌道同業請益後，才選出最適切的日文翻譯，用以說明「感應區」的實際用途。
此外，韓文標示也經由專業韓語老師確認後才正式附上，主要是為了服務來台旅遊人數最多的日本與韓國旅客，進一步提升整體國際友善度。
北捷全新閘門設計概念曝光！信用卡感應區設置更低有原因
台北捷運持續改善車站內各項設施，不過針對全新的閘門設計，仍有不少民眾在留言區反映，「為何信用卡感應位置那麼奇怪？」
對此，北捷過去就曾解釋，QR 及信用卡感應區的高度設計，是參考衛生福利部2017年至2020年統計資料，依據臺灣18至65歲男性平均身高170公分、女性平均身高160公分，並考量不同支付工具的操作特性進行規劃，感應區的人因工程設計。
北捷指出，感應區經人因工程檢討分析後進行配置，採「QR 在上」的設計，讓旅客能更容易對準掃描，接著再以60度夾角向下配置信用卡感應區，如此一來，可有效避免 Apple 手機在使用 QR 碼乘車時，手機內建的信用卡功能跳出干擾感應的情形。
資料來源：台北捷運
