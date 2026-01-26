我是廣告 請繼續往下閱讀

Mark Rober是誰？

時代雜誌百大創作者

Mark Rober跨足Netflix

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今(25日)挑戰赤手獨攀台北101，經過約1小時31分，成功攻頂創下歷史性紀錄，整段不可思議的畫面全程透過Netflix直播見證。此次Netflix請來的主持人，來頭甚至不下霍諾德，許多觀眾打開電視發現直播主持人竟是超大咖網紅Mark Rober，無不驚呼一番。在霍諾德25日登頂後，利用安全繩索下來到101建築的安全平台上，迎接他的是妻子桑妮（Sanni McCandless）與一起等待他的直播主持人，超大咖網紅Mark Rober。Mark Rober在昨日的直播開場也介紹了台灣，談到台灣位於地震帶，攀爬過程中也必須考量地震風險。 同時隨著樓層越高，風勢通常越強，會影響攀爬速度。Mark Rober過去曾在美國NASA噴射推進實驗室工作9年，參與「好奇號」（Curiosity）火星探測車的開發計畫，離開NASA後他曾任職於Apple，在公司的特殊項目組（SPG），參與自動駕駛車 VR 系統的研發，擁有自動駕駛相關的VR技術專利。不過，Mark Rober最終選擇離開並跨足YouTube領域，開始拍攝科學與科普教育、創意實驗工程類型相關影片，2011年一部利用兩台 iPad 創造出好像身體被打穿的視覺錯覺，影片掀起病毒式擴散討論。Mark Rober最著名的影片是實作「閃粉炸彈」對付包裹小偷，佯裝成高價電子產品的包裹，內部包含會高速旋轉噴射閃粉、臭氣噴霧的陷阱，當小偷打開包裹瞬間時會被內部裝置噴灑閃粉，且透過內部攝影機拍下他們的糗態，這部影片仍持續累積大量觀看。此外，還包含了打造全球最大的超級水槍，以及為松鼠打造的障礙賽「松鼠迷宮」等影片。Mark Rober在去年曾是時代雜誌列出的2025年百大創作者名單，不僅僅深諳科學，更懂得如何讓大眾對科學產生興趣。他由 NASA 工程師轉型為內容創作者，已經精通了將複雜概念轉化為爆紅娛樂作品。自 2011 年創立 YouTube 頻道以來，Mark Rober 已累積超過130億次觀看次數，並擁有7250萬名訂閱者。觀眾們定期鎖定頻道，看他如何將科學原理應用於自家實驗，有些實驗像是高中餐廳裡的惡作劇，例如測試人是否能在果凍池裡游泳；有些則是為了解決現實生活中的困擾，例如建造一座障礙賽道，來與那些偷吃鳥食的松鼠鬥智。除了製作影片，Mark Rober還與YT界最具影響力的MrBeast合作發起對抗森林砍伐與海洋污染的公益活動，同時創立了 CrunchLabs，提供適合兒童與成人的 STEM 玩具訂閱盒，更與 Google 及 T-Mobile 合作，成功發射了一顆能在太空中進行「自拍」的衛星。Mark Rober也在2026年於Netflix推出全新的兒童與家庭競賽節目。該節目將由他的公司 CrunchLabs 與知名主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的製作公司 Kimmelot 共同製作。Mark Rober在Netflix Tudum訪問中表示， 「我喜歡把學習變成遊戲，基本上就是把蔬菜藏在甜點裡。現在這變成了一個正式的競賽遊戲節目！當你玩得開心時，你就在不知不覺中學習。能與 Netflix 和吉米金摩聯手實現這件事，這絕對是史詩級的」。吉米金摩則透露 ，「我的孩子們愛死 Mark Rober 了，家長們也是。他的影片既聰明又充滿創意，讓人很容易忘記這其實具有教育意義。我們等不及要向 Netflix 的觀眾介紹這位最優秀、最聰明的創作者了。」