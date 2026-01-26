我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明、Angelababy被目擊帶兒子現身上海迪士尼。（圖／翻攝自微博）

黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚已滿4年，私下零互動的兩人，近日被目擊罕見合體！昨（25）日有網友在上海迪士尼巧遇兩人，帶著9歲的兒子「小海綿」同遊園區慶生，畫面曝光後，立刻引發網友熱議。根據巧遇民眾曝光的影片，可以發現黃曉明與Angelababy刻意保持低調，兩人不約而同選擇全黑造型，搭配帽子與口罩，試圖融入人群、不引起注意，互動上雖然零交流，但在照顧孩子方面卻展現高度默契，黃曉明走在前方替母子開路，Angelababy則牽著兒子緊跟在後，看起來就像幸福的一家三口。遊玩過程中，黃曉明、Angelababy沒有同框拍照，也未出現親密互動，行程結束後，Angelababy將隨身物品袋交給黃曉明，離開前還提醒兒子要向爸爸道別，儘管兩人婚姻關係早已結束，但在孩子成長議題上始終保持合作，貫徹「感情分開、責任不散」的原則。另一方面，黃曉明的感情近況也再度被提及，現年48歲的他，去年9月曾公開認愛網紅葉珂，但傳出兩人已悄悄分手，當初官宣的相關貼文也已被刪除；不過，外界盛傳葉珂疑似已懷孕，消息指出黃曉明對新生命充滿期待，但對於是否再婚則態度保留，尚未有進一步說法。