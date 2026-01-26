我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中身高190公分的員警廖國豪，暖心協助迷路的8旬嬤返家。（圖／警方提供）

台中市西區街頭日前出現暖心一幕！一名80多歲李姓阿嬤因剛搬遷至新社區，外出購物回程時不慎迷路，在忠勤街與自立街口焦慮徘徊，所幸第一警分局民權派出所員警及時趕到，順利協助李阿嬤回家，李阿嬤抵達住處後激動地向員警致謝，直言在寒冷天氣中能有警方溫暖守護，讓她備感安心與窩心。有趣的是，在合照留念時，身高較矮的阿嬤站在身高190公分的壯碩員警廖國豪身旁，僅達其胸口位置，這強烈的超萌身高差，瞬間舒緩了原本緊張的尋人氛圍，意外成為這場迷途驚魂中的溫馨焦點。據了解，這名85歲的李姓阿嬤剛搬至新社區不久，對附近環境仍相當陌生。事發當日上午，阿嬤獨自前往菜市場採買，不料回程時因記憶模糊而迷失方向，只能在街頭焦慮徘徊。警方第一時間確認阿嬤身體並無大礙，隨即耐心安撫其不安的情緒，並溫柔引導阿嬤回想出門時的街景與生活細節，試圖從地標資訊中拼湊可能的住處。員警隨後針對周邊社區展開逐一清查，並在反覆比對資料後鎖定特定區域，在詢問附近社區大樓的警衛人員時，警方得知近期確實有一位特徵相符的長者剛搬入。經進一步確認身分無誤後，員警親自護送李姓阿嬤平安返回住所，化解了這場迷途驚魂。當李姓阿嬤在警方陪同下平安抵達社區大廳時，原先緊繃的情緒終於放鬆，臉上展露出安心的笑容。她深受感動地頻頻向員警致謝，直言在寒冷的天氣中，有警察如此耐心地守護與陪伴，讓她倍感溫暖。警方在確認阿嬤已安全進入住處且無任何生活疑慮後，這才放心結束任務離去。警方表示，協助迷途長者返家是警方為民服務的重要職責，尤其在氣候寒冷或惡劣環境下，更需第一時間伸出援手以確保長輩安全，防止意外發生。