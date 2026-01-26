我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成今日再被清算，單筆損失金額高達9040萬新台幣。（圖／黃立成 Jeffrey Huang臉書）

以太幣急挫 單筆清算損失破9000萬

黃立成2025年曾遭連環清算 虧損早已破紀錄

「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後，全心投入加密貨幣市場，近年在幣圈動向始終備受關注，他才在2026年元旦高調發文宣告「回來當大哥」，展現歷經低潮後重新出發的氣勢，沒想到短短不到1個月，加密貨幣市場再度出現劇烈震盪，根據最新鏈上監測資料顯示，因市場下跌，黃立成再次遭到清算，單次虧損288萬美金（約新台幣9040萬元），帳面虧損金額曝光後，立刻引發外界熱議。根據鏈上分析團隊Lookonchain公布的最新數據，黃立成目前仍持有約3750枚以太幣，市值原先高達1084萬美元（約新台幣3.4億元），然而今（26）日以太幣價格一路走低，最低一度觸及2789.61美元（約新台幣8.75萬元），在價格快速下探的情況下黃立成約有1000枚以太幣遭到清算，單次損失金額高達288萬美元，換算約新台幣9040萬元，數字相當驚人。針對這波下跌，市場分析指出主因在於全球資本風險偏好明顯下降，隨著國際金融情勢不穩，投資人開始避開高波動性的資產，加密貨幣首當其衝，資金大量流出市場，導致價格短時間內出現明顯修正。分析人士認為，這並非單一投資人操作失誤，而是整體市場環境轉向保守，使高槓桿部位承受巨大壓力。事實上，這並非黃立成首次面臨清算危機，回顧2025年10月加密貨幣行情劇烈波動期間，他曾在短時間內被清算多達200次，帳面損失累計超過2000萬美元（約新台幣6.6億元），當時相關數據曝光後一度震撼幣圈，也讓外界見識到高槓桿操作在極端行情下的風險程度。儘管多次遭遇巨額虧損，黃立成在幣圈的能見度反而持續攀升，他面對天價起伏時展現出的抗壓性與高風險操作風格，讓他成為加密貨幣社群中極具辨識度的人物之一。此次再度遭清算後，外界也持續關注他是否會調整投資策略，或選擇繼續以高槓桿方式迎戰市場，未來動向仍是幣圈焦點。