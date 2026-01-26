我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國政府26日宣布，將依照「第11次電力供需基本計畫」，於2038年前新建2座大型核電廠，預計分別將於2037年與2038年竣工。根據韓聯社報導，氣候能源環境部長官金星煥26日在中央政府世宗辦公樓召開記者會，宣佈政府將按計劃推進「第11次電力供需基本計畫」中的核電站建設項目計劃。據介紹，核電運營商韓國水電與核電公司即將啟動選址工作，預計項目將於2030年代初期獲批建設許可，兩台機組先後於2037年和2038年竣工。預計今年上半年，新核電廠選址與「第12次電力供需基本計畫」的輪廓將會揭曉。去年2月確定的第11次電力供需基本計畫中，納入了在2037年與2038年引進總規模2.8GW（百萬瓩）的兩座大型核電廠，以及在2035年前建設規模為0.7GW的小型模組化反應爐（SMR）的計畫。但這項計劃確定後不久，隨著政府更替，其是否執行一度變得不明朗。金星煥在候選人時期的聽證會上曾表示建設新核電廠不可避免，但就任後卻改口稱：「雖然尊重第11次電力供需基本計畫作為政府計畫，但對於是否增建核電廠，應聽取國民公論後再做判斷。」在金部長提及「新核電廠公論化」的同時，韓國總統李在明表示：「（新建核電廠）如果有可行基地且安全性獲得保障就可以建，但在我看來並不現實」，使得外界普遍預期第11次電力供需基本計畫中的核電建設將不會推動。不過隨著人工智慧（AI）時代對穩定電力需求增加的呼聲愈發強烈，政策制定者的立場再次翻轉。金星煥於本月7日，在作為是否建設新核電廠決策討論一環所舉行的座談會中表示：「一邊說不在國內建核電，卻又出口核電，實在顯得底氣不足。」批評文在寅政府時期的「去核電政策」。他強調，雖然再生能源供電最理想，但考慮到韓國如「電力孤島」般必須穩定供電的現實，僅靠再生能源並不容易，因此核電建設勢在必行。在政策決策者立場轉向的同時，政府所實施的民意調查也顯示支持建設核電的輿論占上風。韓國蓋洛普與Real Meter於本月進行的「未來能源國民認知調查」中，也有超過六成民眾支持建設核電。蓋洛普調查顯示，「必須推動」佔32.5%，「儘可能推動」佔37.0%；Realmeter 則分別為43.1% 與18.8%。雖然韓國政府定調興建新核電，但預計會面臨「浪費時間」的強烈批評。依據計畫，大型核電廠建設週期約13年11個月，即使現在選址，要趕上2037年竣工也極為緊迫。李在明先前曾斥責：「現在就需要大量電力，核電廠啟動卻要等10年後，這算什麼政策？」如今決策反覆更延誤了啟動時機。此外，輿論批評這段時間並未進行深度討論。公民團體「脫核行動」發表聲明指出，討論會與民調完全未涉及高放射性核廢料處理、選址衝突、事故責任歸屬等核心爭議。金星煥長對此表示：「民調不夠完善的質疑確實存在，但相關主要爭議在制定第12次電力供需基本計畫的過程中必會再次浮現，屆時再充分討論即可。」至於未來是否會在第12次計畫中納入更多核電廠，金部長表示「目前尚未進行相關討論」。