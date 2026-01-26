我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德去年宣布8年1.25兆元軍購特別條例草案，提升國家戰力，僅條例遭藍白多次封殺，對此民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意，並保留列管20％約881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求。民眾黨今日公布軍購特別條例，強調核心立場首先是，為國防投資必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰力戰略邏輯；特別預算不得成為規避審查的例外工具，須建立分階段、可追蹤的嚴格監督機制；國防安全與財政永續及社會安全應並行不悖，強調「支持國防、反對黑箱、守住民主」。民眾黨說明，特別條例五大特色為明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；1年1編列，提出採購與到貨等進度之專案報告；遵守《國防法》，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；須提出財政衝擊影響評估。黃國昌表示，政策會與黨團進行諮詢，上週末感謝陸海空軍退役將領參加會議，為了保護他們，因此沒有讓他們出席記者會，這版本就是代表黨團對於特別條例政策立場跟價值主張。黃國昌稱，自由當然不是免費的，但付了高額納稅錢，就要拿到東西，沒有拿到武器要怎麼強化安全，但不能花大錢卻買不到最好、最適合的系統，自己問了很多次，到目前為止都沒有答案。黃國昌提及，蔡英文8年內針對軍購編了兩次特別條例，東西都還沒有到貨，質疑過去軍購是由上而下的政治決定，之前說要買M1109A6自走砲，後來就不買了要改買海馬士，不是說不能改買，但整個決策過程荒腔走板，當初說要買就是很重要，難道是把軍購當兒戲嗎？黃國昌也提到，1.25兆軍購是什麼概念，可以買最先進的F35約300到400架，可以買80艘日本海上自衛隊大鯨級潛艦，而賴清德一口氣要花1.25兆買軍購。黃國昌強調，民眾黨版清楚列舉項目、數目與金額，上限總額為4000億，踩1年1期方式編列，後續還需立法院同意，金額中多了20％881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求，而通過特別條例後1個月內，須提出專案報告並備質詢。黃國昌說明，立院通過特別條例後得以編列預算，後續需提供相關報告，包括過去5年軍事採購項目、金額效益與到貨情形；如何有效提升聯合作戰效能；預期交貨時間；國軍人員維持、後勤補給資源、資訊通信系統維護作為；最後則是財政衝擊影響評估。