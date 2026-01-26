我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（如圖）成功登頂101，下樓後開心和老婆、團隊一起去吃鼎泰豐。他在離台前於個人臉書發布貼文，感謝團隊讓一切發生。（圖／翻攝自霍諾德臉書）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日以驚人的91分鐘速攀台北101，讓全球觀眾見證他的實力。先前他接受Netflix訪問時曾透露，攻頂後的計畫是搭電梯下樓，帶著愛妻桑妮去吃一頓很棒的Buffet。粉絲以為是同樣在101大樓裡的「饗 A Joy」，但攝影師好友Brett Lowell在貼出來的畫面，是在鼎泰豐。據了解，霍諾德在準備期間，就很常吃鼎泰豐補充體力，他自爆曾一次吃8顆高熱量的巧克力小籠包，有粉絲表示，竟然腹部還可以這麼平，實在令人羨慕。霍諾德的攝影師好友Brett Lowell在IG貼出慶功宴上的影片，並以上「失控」形容大夥兒一起吃的晚餐。影片中可見團隊訂了一間私人包廂，桌上擺滿了各式蒸籠與佳餚。Brett幽默表示：「慶功宴開始失控了！」顯見大夥在釋放壓力後，面對美食完全沒在客氣。事實上，霍諾德長年茹素，團隊在台北備戰期間，就已經是該餐廳的常客，他對各種素食蒸餃、小籠包情有獨鍾。直播主持人甚至在攀爬過程中，透過麥克風對霍諾德喊話：「美味的巧克力小籠包在等你！」以此作為激勵。「甜食的力量」果真奏效，助他成功登頂，也讓他在慶功宴上大飽口福，就算一人獨享多顆不同種類的蒸餃、小籠包，也不怕胖。之前因為霍諾德說會和太太吃Buffet，網友開始好奇猜測，到底是哪家Buffet，包括101本身就有兩間自助餐廳，86樓的「饗 A Joy」和35樓的「菜鳥書蒔」，不過，最後團隊還是鍾情以小籠包聞名的餐廳，並訂了包廂一起大快朵頤。據了解，霍諾德今日搭機離開，在離開前他也在個人臉書上發了一張在101避雷針處的自拍照，跟台北說再見，「感謝整個團隊，讓一切成為可能，我在令人難以置信的塔上，過了美好的一天。」