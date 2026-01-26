運動部表示還是要看賽事有沒有申請，若是可以抵用主辦方通常會明列出來。如果沒有特別表示能否使用運動幣，民眾還是要自行詢問主辦單位。

1月26日（週一）： 末碼 0、1

1月27日（週二）： 末碼 2、3

1月28日（週三）： 末碼 4、5

1月29日（週四）： 末碼 6、7

1月30日（週五）： 末碼 8、9

1月31日至2月8日： 全面開放所有民眾登記

引發全民期待的「運動幣」於今（26）日正式開放登記。運動幣從青春動滋券轉型、擴大至16歲以上全民皆可登記抽籤，且首度開放購買運動裝備，因此在社群上引發熱烈討論。其中，就有網友分享「隱藏版用法」，指出運動幣可用於折抵「馬拉松報名費」，對於報名費動輒破千元的賽事來說，簡直是極大的福音。對此，隨著全民運動風氣興盛，近期就有許多民眾參與馬拉松賽事，一般路跑賽事報名費約落在台幣1000元至2500元之間不等。有網友在PTT上分享，由於運動幣在「做運動」類別可享500元全額抵用，若用來支付馬拉松報名費，就能省下不少報名費。底下就有網友直呼：「至少能省快一半的報名費，不無小補。」今日上午10時起已開放登記。為避免網站壅塞，前5日採身分證字號末碼分流：運動部部長李洋先前透露，轉型為運動幣是為了翻轉過去領用率不高的困境。然而，本次僅發放60萬份，面對全台約2000萬名符合資格（16歲以上）的國民，中籤率預估僅約3%。這也讓不少網友感嘆，要抽到運動幣還得要有「天選之人」的好運氣。運動部將於2月12日進行公開直播抽籤，中籤者將於3月1日起開始領券。屆時跑者們可至合作賽事平台或實體店面進行折抵，使用期限至今年底。