總中獎率雖然是69.33%，但是一堆不能回本的1000元獎項，然後一直想凹，覺得下張就會中再拼，最後全部輸光光

▲2026最新款2000萬超級紅包刮刮樂上市，網友討論其獎金結構問題，發現中獎率69.33%有陷阱，引爆討論。（圖/記者張嘉哲攝）

2000元刮刮樂陷阱被抓包！台彩有公告是「公開的秘密」

從整體獎金結構來看，會發現伴隨而來的「回本率低」、「賺錢率也低」的狀況出現

相關獎金結構都有公布在官網上。

▲2000超級紅包刮刮樂獎金結構，台彩都有如實公告在官網，被內行彩迷稱這是「公開的秘密」。（圖/台彩官網）

「賺錢機率10.29%（中到超過2000元金額）」、「回本機率19.04%（剛好中2000元）」以及「中獎但是賠錢機率40.00%（刮到1000元）」

有高達70.67%的機率是會賠錢的，幸運兒真的只在少數。

2000元刮刮樂YTR實測整本結果出爐！想拼大獎也容易虧錢

最後結果中獎2萬4000元，總中獎率及回本率大約落在6成左右。

▲2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」購買整本來刮，如果沒有出大獎的話，肯定會虧錢，大多數回本率僅有6成。（圖/記者張嘉哲攝）

已經連虧6年，每年中獎金額都是落在2萬2000元至3萬元左右，反倒是有親友去彩券行單選一張就中過10萬元獎項2次