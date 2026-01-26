2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」自從台彩第一年推出之後，往後每年都是春節刮刮樂重點款式，今年當然也沒有缺席，繼續祭出10張2000萬頭獎、1200張100萬貳獎高額獎金。不過就有網友討論：「2000元刮刮樂高中獎率真的很母湯！一堆1000元的獎項」貼文引爆熱烈討論，不少買過民眾都表示：「多年台彩公開的秘密了，知道之後就不買了。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「2000元的刮刮樂真的超級可怕.....總中獎率雖然是69.33%，但是一堆不能回本的1000元獎項，然後一直想凹，覺得下張就會中再拼，最後全部輸光光，終究還是沒有那個中獎的命」。
貼文曝光後，不少苦主紛紛表示「想拚大獎的代價當然很高，連續2年買2本都虧本就不買了」、「台彩都有公開獎金結構啦！真的去理解，只能說有本錢的人再碰，個人經驗是此生不再碰」、「大獎金額太高，當然要拿其他人的補」、「中獎率不等於回本率，一直以來都是以高中獎率當噱頭，實際上超過半數都是虧本離場」、「跟你一樣，中1000再補1000再凹，最後連中3張1000之後補最後一張槓龜，謝謝光臨現輸4000元」。
2000元刮刮樂陷阱被抓包！台彩有公告是「公開的秘密」
事實上，這張「2000萬超級紅包」單張刮刮樂售價2000元，雖然大獎金額非常高，中獎率台彩宣稱有69.33%、1200張100萬也看似非常多，但是總發行量可是高達1150萬餘張，從整體獎金結構來看，會發現伴隨而來的「回本率低」、「賺錢率也低」的狀況出現，今年馬年新款刮刮樂中，2000萬超級紅包在兩項數據當然又是敬陪末座，不過，台彩也沒有刻意隱瞞這件事，相關獎金結構都有公布在官網上。
仔細算出2000萬超級紅包各項機率，總中獎率69.33%沒錯，但其獎金結構是由「賺錢機率10.29%（中到超過2000元金額）」、「回本機率19.04%（剛好中2000元）」以及「中獎但是賠錢機率40.00%（刮到1000元）」所組成，結果加上完全沒中獎的30.67%，這張刮刮樂反而跟總中獎率相反，變成這張刮刮樂你買下去，有高達70.67%的機率是會賠錢的，幸運兒真的只在少數。
2000元刮刮樂YTR實測整本結果出爐！想拼大獎也容易虧錢
然而2000萬超級紅包刮刮樂，目前已經在彩券行上架販售，YouTube頻道「騏樂繞地球」就找來哈孝遠夫妻以及親友一起購買，要測試一整本中獎金額以及機率，最終他們購買一整本3萬8000元開刮，最後結果中獎2萬4000元，總中獎率及回本率大約落在6成左右。劉騏樂表示，除非整本內有出大獎，不然買整本很難回本。
《NOWNEWS》記者家人每年都會購買2000萬超級紅包整本來刮，已經連虧6年，每年中獎金額都是落在2萬2000元至3萬元左右，反倒是有親友去彩券行單選一張就中過10萬元獎項2次，只能說購買整本雖然拚大獎機率提升，但是槓龜、虧本的人大有人在，真的會中一張也能入魂，民眾自己還是要斟酌購買，千萬不要上頭囉！
資料來源：台彩官網
《NOWnews》溫馨提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活囉！
