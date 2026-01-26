我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男友林姓男子被依毒品危害防制條例移送偵辦，而洪女死因為多重藥物反應引發器官衰竭。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區去（2025年）11月19日發生一起離奇命案，一名26歲的洪姓女子疑似吸食毒品後產生藥物反應，口吐白沫倒地抽搐，林姓男友便用窗簾將其雙手綑綁、嘴塞襪子，並將影片拍下後傳給房東。警方獲報到場後，於屋內垃圾桶發現毒品咖啡包殘渣，至於桌上即廁所還有4支疑似是摻有第三級毒品愷他命香煙。而洪女送醫搶救後不治，林男則供稱洪女當時已昏迷倒地，以為「中邪」才用工具將她固定住，沒想到最終傳來憾事，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。據了解，中山分局建國派出所去（2025年）11月19日22許接獲民眾報案稱有房客糾紛，警方到場後，房東告知租客林姓男子告知其女友洪姓女子昏迷在屋內。警方驚覺有異立即入內查看，當場發現倒臥在地上的洪女，且洪女不僅雙手被窗簾綁住，嘴巴還塞有襪子，緊急將其送往醫院搶救。而在洪女急救期間，林男帶同警方回租屋處釐清狀況，在垃圾桶中發現毒品咖啡包殘渣袋19包，並於桌上及廁所發現4支疑似摻有第三級毒品愷他命香煙（蒂），經檢驗毒品咖啡包呈現第二級毒品安非它命陽性反應，另香煙呈現第三級毒品愷他命陽性反應，當場將林男逮捕。林男被捕後供稱，當天晚上自己和洪姓女有在屋內吸食多種毒品，除了吸食毒品外還有飲酒狀況。怎料，過程中洪女疑似出現藥物反應，當場倒地口吐白沫、抽搐，甚至認為洪女「中邪」。林男眼見情況危急，擔心發生危險便用窗簾將其雙手綁住，並用襪子塞住嘴巴。而兩人平時均在酒店工作，於案發第一時間林男並未報案，而是將影片拍下後傳給房東一事，仍有諸多疑點待釐清；至於洪女的死因則為多重藥物反應引發器官衰竭。