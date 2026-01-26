我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西屯區不動產加盟店負責人、前永慶房仲葉仁豪，6年來對外打著「代管房屋」、「投資分紅」等名義，宣稱可穩賺高報酬，實際卻暗中吸金，累計金額超過20億元。檢調查出，葉男以誇大報酬話術誘騙親友及一般民眾投入資金，甚至承諾「月息最高6％、年息72％」，最終資金鏈斷裂，數十名被害人背負鉅額債務，案件曝光後震撼中部房市圈。根據台中地檢署調查，43歲的葉仁豪自2019年間起，陸續以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名目，對外宣稱可在短期內回本，甚至描繪「兩年回本、八年取回四倍本金」的獲利藍圖，吸引大量資金湧入。檢方認定，這些報酬明顯與本金不相當，實為非法吸金。除了對外招攬投資，葉男還以「擴大公司經營」為由，誘使多名房仲員工掛名擔任負責人，實際卻由他掌控公司運作，陸續設立或控制10多家人頭公司。檢方查出，他指示被害人向多家金融機構申貸，並擔任連帶保證人，其中單一公司就向8家銀行申貸，金額超過1億元，相關貸款合計更高達4億多元。更令人震驚的是，葉男未經被害人同意，擅自設定抵押權或辦理不動產移轉登記，將貸款資金轉供清償個人債務，導致41名被害人一夕間背負沉重債務，損失金額從數萬元到數億元不等。檢方指出，葉男以「後金補前金」方式勉強維持金流，最終仍因無力清償而全面崩盤。案件於去年9月曝光後，葉男一度潛逃出境，中檢隨即函請外交部註銷其護照並發布通緝。葉男自知難逃法網，隨後自泰國返台，當場遭警方逮捕歸案，經法院裁定羈押禁見。檢方偵辦期間，也已聲請扣押其名下不動產及多筆保單解約金，凍結相關財產，以確保被害人權益。台中地檢署近日偵查終結，依違反銀行法、詐欺、背信、行使偽造私文書及偽造有價證券等罪嫌，正式起訴葉仁豪。檢方強調，葉男行為嚴重破壞金融秩序，犯行惡性重大，已建請法院從重量刑，以昭懲儆。