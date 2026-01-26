我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），25日徒手攀登台北101外牆，僅僅用了91分鐘成功登頂，讓全世界成功看見台灣，也使台北101董事長賈永婕聲名大噪，許多網友更是敲碗她「選台北市長」。對此，國民黨台北市議員楊植斗今（26）日指出，賈永婕不僅適合選台北市長，更希望她能代表民進黨參選總統，肯定能爭取到超越4成的選票！楊植斗今日在臉書發文指出，Alex Honnold成功攀上101，鼓舞許多民眾。而青鳥粉專和前綠委謝欣霓也在今天點名賈永婕董事長，認為她很適合參選台北市長，謝欣霓直言：「既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選。就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！」楊植斗分析，賈永婕董事長為人幾乎零負評，這次活動也看出她強大的執行力，更令人佩服的，是她將這次世界級的榮耀，也分享給台北市政府，感謝相關人員在背後的付出，「比起小鼻子小眼睛，還硬要改名台灣101的民進黨眾人，賈永婕董事長的格局高出了不少檔次！」楊植斗認為，民進黨苦無台北市長人選，賈永婕若願批綠掛上陣，肯定是場正面積極的選戰，值得期待，「但老實說，我更希望她能代表民進黨參選總統，民進黨很久沒有提出亮眼清新，可以帶領國家往前走的人才了，由她出馬換掉鼠肚雞腸的萊爾校長，肯定能爭取到超越4成的選票！」