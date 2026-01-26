我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞來台加盟職籃啦啦隊，場場爆滿。（圖／記者張一笙攝）

上節目自爆裝潢費 金額一出全場震驚

▲三上悠亞上節目時，坦言自己的新家裝潢費就要高達2000萬日圓。（圖／記者張一笙攝）

習慣先裝潢再入住 生活方式超前部署

▲事實上，三上悠亞過往在全盛時期，片酬就高達1億日圓。（圖／記者張一笙攝）

日本前成人片女神三上悠亞近年積極轉型，來台擔任TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊後話題持續升溫《雖然實際應援場次僅6場，但她在台灣的人氣依舊居高不下，不論現場互動或社群討論度都相當驚人《近日她在日本節目中分享生活近況，再度引發外界關注，尤其談到「新家裝潢費」高達2000萬日圓（約500萬元新台幣）時，更讓現場來賓全數傻眼，也讓不少人忍不住聯想：「來台發展真的賺翻了嗎？」三上悠亞日前登上日本深夜綜藝節目《有吉QUIZ》，大方聊起自己新家的規劃細節，她透露新家光是裝潢費就高達2000萬日圓，換算約新台幣500萬元，數字一說出口立刻讓來賓瞪大眼睛，甚至當場追問：「這確定不是買房子的錢嗎？」面對質疑，三上悠亞相當淡定，笑著強調這筆開銷「真的只是裝潢費」，語氣輕鬆卻讓人更加震撼。進一步談到細節，三上悠亞解釋自己在新家中訂做了專屬床架，並打造完整的化妝間，同時也規劃了大量吊掛衣物的空間，讓生活與工作能更有效率地結合，她表示因為工作性質關係，對居住空間的機能性與舒適度要求特別高，寧願一次到位也不想日後反覆修改，這樣的生活哲學，讓現場來賓一邊驚嘆，一邊直呼：「完全是明星等級的規格！」除了金額本身，三上悠亞的居住習慣同樣引起討論，她透露自己一向會在舊家居住期間就同步替新家進行裝潢，等一切完成後再直接搬入，避免入住後還要忍受施工不便，這種「超前部署」的做法，也讓不少人佩服她對生活品質的重視，對三上悠亞而言，家不只是休息場所，更是維持狀態與創作能量的重要基地。事實上，三上悠亞的財力並非空穴來風，外界曾盛傳她過往全盛時期單支作品片酬最高可達1億日圓（約2000萬元新台幣），累積的收入相當可觀，即便如今身分轉變，無論是演藝活動、品牌合作或海外應援，她的吸金能力依舊不容小覷，此次新家裝潢費曝光，再度證明她在轉型後仍維持高度市場價值，也難怪外界會好奇，她來台短短時間，是否早已讓荷包再度升級。