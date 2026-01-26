我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台商鄭明嘉身兼「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任、廣州市政協列席委員等身分，涉嫌為中共發展在台組織遭起訴求刑10年。（圖／記者劉松霖攝）

胡鵬年，退休轉任中國教職後，接受為中共發展在台組織的任務，除了嘗試吸收，也將觸角伸向，鎖定各、意圖刺探黨政機密，涉嫌觸犯國安法遭高檢署起訴，今日移審高等法院開羈押庭。同案移審的被告還有台商鄭明嘉，他身兼「」會長、「」青年部副主任、廣州市政協列席委員等身分。鄭明嘉為了確保在中國經商的利益，擔任中共統戰部外圍組織廣州地區負責人，並返台伺機吸收在地協力者。檢調掌握，「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。曾任行政院公關科長的胡鵬年，2015年退休後赴中任教，到了2021年，，安排胡鵬年面晤統戰部官員兼中共中央對台工作小組陳姓幹部，並直接接受任務，多次返台接觸退休公務員、里長，還調查局台北市調查處2021年主動發掘鄭明嘉及胡鵬年為中共在台發展組織及刺探、收集機密，蒐證完備後報請高檢署指揮偵辦，去年（2025）年9 月檢方指揮臺北市調查處、新竹市調站執行4波偵辦行動、搜索14 處、約談2人、查證10人。高檢署指出，鄭明嘉、胡鵬，今日全案偵結，以，向高等法院提起公訴，並審酌鄭明嘉犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上之刑度，以示懲儆；胡鵬年坦承犯行，態度良好頗具悔意，建請法院量處適當之刑度。調查局表示，，希望藉由他們潛藏在我黨政部門及民意機構之內，進而伺機刺探、收集機敏資訊以換取報酬，顯見中共情工手法不斷進化，接觸對象層面亦更加廣泛。