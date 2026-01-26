我是廣告 請繼續往下閱讀

落實教育公平 「以訓代審」觀察青年韌性

▲教育部長鄭英耀前往木柵高工及臺北市立圖書館訪視，與現場青年深度互動，傳遞政策溫度。（圖／教育部）

走進教學現場 部長勉勵學子接軌世界

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，自115年起，海外翱翔組為協助家庭有特殊境遇的學生也能無後顧之憂地參與，特別新增「圓夢助力方案」，以培訓取代審查作為選拔見習青年的評估指標。首梯「圓夢成長營」已於1月24日正式開跑，教育部部長鄭英耀今（26）日走進活動現場，實地參與「AI筆下的奇想國」與「建築、藝術與永續共生」兩大主題營隊，與現場青年深度互動，傳遞政策溫度。教育部鄭英耀指出，青年百億海外圓夢基金計畫在去(114)年協助1,463名青年海外圓夢，整體成果豐碩。但我們也注意到，有些青年雖然具備熱情與能力，但因家庭或環境因素，面臨更多挑戰。為了讓國家的支持更周全，115年度第一梯次首推「圓夢助力方案」，共計提供4案40個名額，優先保障原住民、偏鄉、經濟弱勢及特殊境遇等青年參與權益，透過專業培訓引導青年建立跨域視野，確保有需求的青年能順利啟程，實踐築夢目標。在近200人報名的踴躍情形下，最終共有152位青年進入圓夢助力成長營。教育部強調，透過「以訓代審」的沉浸式互動，評選過程將不再僅限於紙本資料，而是能真實觀察青年在面對挑戰時的韌性與渴望。未來，圓夢助力方案將持續作為青年的堅實後盾，讓更多優秀學子有機會站上國際舞台，實現自我價值。鄭英耀此次前往木柵高工及臺北市立圖書館訪視，看到青年朋友面對夢想展現創意與熱情。鄭英耀在現場特別勉勵學員，去(114)年陪同賴總統訪視圓夢青年時，有一位青年提到「資源不能只放在最前面的人，走得比較慢的、暫時落居第二名的人，也值得被看見」，這句話讓他非常感動。因此，期盼透過這次的圓夢助力方案，在今(115)年度協助至少300名年輕有創意並懷抱夢想的高中青年們海外圓夢。鄭英耀與參與「AI筆下的奇想國」的青年朋友們聽取他們的報告與分享，其中來自馬公高中的黃同學分享以自己家鄉澎湖為出發製作短影音，並透過本次成長營學習攝影排版、劇情編輯等技巧。另一位來自新北市樹人家商的蔡同學也表示透過本次成長營，強化自己發表與自我介紹的能力，並可將所學納入未來自己從事舞臺劇編排與剪輯之中，未來可以和更多的青年朋友們展現自己的專業能力。隨著首梯成長營圓滿進行，教育部同步宣布「青年百億海外圓夢基金計畫」115年度第二梯次預計於2月中下旬開放報名！預告第二梯次圓夢助力方案共計有29案、305個名額，計畫主題涵蓋鑑識科學、解剖實驗、航太產業、跨文化交流、動物保護、木工製作、動漫遊戲、馬戲藝術等多元領域，並將特別為身心障礙者打造計畫內容。兩梯次共支持345名助力青年走向世界，政府將協助負擔包含機票、食宿在內的相關經費，支持每一位具備潛力的青年站上國際舞台。