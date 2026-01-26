我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德爬101掀攀岩熱潮！相關職缺一次看

▲霍諾德於25日挑戰無繩攀登台北101大樓，且只花91分鐘35秒就完成登頂，攀上頂端後第一件事就是拿出手機自拍。（圖／Threads@netflixtw）

🟡運動攀岩教練：月薪3.2萬至4萬元

🟡兒童攀岩教師：時薪300至600元

▲兒童攀岩教師可兼職或彈性工時，時薪約300至600元，適合具運動背景、教學熱忱，或希望累積實務經驗的人才。（圖／記者陳雅芳攝）

🟡戶外運動推廣：月薪3.8萬至5萬元

霍諾德攀登101酬勞有多少？內幕曝光：美金六位數

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日挑戰無繩攀登台北101大樓，且只花91分鐘35秒就完成登頂，吸引全球觀眾熱議，也讓攀岩風潮熱度飆高。根據104人力銀行資料顯示，目前已登記的「攀岩」相關的職缺約有1200個，涵蓋攀岩教練、用品銷售、運動推廣等多元職務，其中運動推廣類型的薪資，最高甚至可達月薪5萬元，若想選擇彈性工時，也可以擔任兒童攀岩教師，時薪最高可到600元。攀岩相關工作實際在做什麼？104人力銀行分析指出，目前市場上最常見的職務為「攀岩教練」，工作內容包含引導正確運動姿勢與觀念、設計攀岩館內或戶外場域的體驗活動，以及課程規劃與實際教學。其次是「攀岩用品銷售」，需具備觀察顧客需求、提供合適產品建議與服務的能力；第三則是「戶外運動推廣企劃」，工作重點在於活動企劃撰寫與執行，並需與廠商、KOL及合作夥伴進行跨單位溝通協調。整體來看，攀岩相關工作普遍需要三大核心能力，包括對攀岩運動的專業理解、教學或服務顧客的溝通引導力，以及結合運動與行銷的企劃推廣能力。在攀岩館任職的運動攀岩教練，需同時具備教學能力、活動執行經驗與場館營運支援等多元技能，薪資水準約落在每月3.2萬至4萬元。兒童攀岩教師多採時薪制，可兼職或彈性工時，時薪約300至600元，適合具運動背景、教學熱忱，或希望累積實務經驗的人才。結合對攀岩等戶外運動的理解與行銷企劃能力，月薪約3.8萬至5萬元，顯示在運動產業中，非教學類職位同樣具備穩定且具成長性的薪資水準。至於霍諾德此次攀登101是否有拿到酬勞，他在接受《紐約時報》訪問時透露，自己願意免費攀登101，即使沒有直播節目，只要得到許可就會直接去做，此次並不僅僅是因為攀登才收到酬勞，「我不是被付錢去爬這棟大樓。我被付錢去參與那個壯觀場面，我是免費爬大樓。」根據《紐約時報》報導，有兩位知情人透露，霍諾德此次收到的酬勞約落在「mid-six figures」，也就是美金六位數中段。霍諾德雖沒有透露實際數字，但他也直言，這筆錢放在主流體育的脈絡中，「是一個令人尷尬的小數目。」