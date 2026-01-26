我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在12強賽率領台灣隊擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，即將在3月的世界棒球經典賽（WBC）再度披掛上陣。面對首輪就要遭遇擁有大谷翔平的日本武士隊，陳傑憲在接受日媒專訪時，除了回憶與大谷翔平同年參加日職選秀的緣分，更引用了大谷當年的經典名言「別去仰慕對手」，展現出強烈的求勝企圖心，甚至以動漫《航海王》的主角魯夫自比，誓言遇強則強。陳傑憲近日接受日本媒體《Sportsnavi》專訪，談及即將到來的台日大戰。採訪中特別提到了一段鮮為人知的緣分。陳傑憲與大谷翔平同齡，兩人曾在2012年同時提交日本職棒（NPB）選秀志願書。當時就讀岡山共生高校的陳傑憲未獲指名，隨後返台發展；而花卷東高校的大谷翔平則被日本火腿隊強勢指名，開啟了傳奇之路。這段相隔十多年的「緣分」，將在3月6日的WBC第一輪賽事中重新連結。對此，陳傑憲難掩興奮：「經典賽是世界最高等級的賽事，特別是能親眼見到大谷選手，我個人感到非常開心，也很好奇他到底是怎麼樣的選手。如果有機會，很想向他請教關於棒球的事。」雖然對大谷抱持著景仰之情，但身為台灣隊長，陳傑憲深知勝負的殘酷。他特別提到了大谷翔平在上屆WBC決賽前，為了激勵隊友戰勝美國隊所說出的經典名言，「別去仰慕對手，仰慕是無法超越的」。「我知道這句話，這對我們來說也是很好的學習，」陳傑憲堅定地表示，「雖然不知道用『仰慕』來形容是否貼切，但在球場上就是勝負，我真心想贏。」在訪談最後，對日本文化相當熟悉的陳傑憲，生動地引用了超人氣動漫《航海王》來形容自己的心境。陳傑憲說：「魯夫在遇到強敵時，會激發潛能並有極佳的表現，我也有一種感覺，在面對這種高等級的對手時，我能發揮出更好的水準。」