日圓匯率近幾個月來走軟，日本首相高市早苗發出警告，稱政府已做好採取行動的準備，外媒也在近日披露美國紐約聯邦準備銀行在美國財政部的指示下實施了匯率檢查 （rate checks）。日圓今(26)日一度飆升至153.89，不過，對於匯率檢查傳聞一事，日本政府稍早給出回應。
根據路透報導，日本首相高市早苗週日表示，日本政府將採取「必要措施」應對投機性和高度異常的市場波動，由於市場推測美日當局可能即將展開聯合匯率干預，日圓週一躍升至兩個多月以來的高點。 兌美元一度大漲 1.2% 至 153.89。
一位消息人士告訴路透，紐約聯邦準備銀行（New York Fed）已與交易員進行了日圓匯率檢查。這被視為干預的前兆，引發空方急於回補日圓空單。日本財務大臣片山皋月拒絕對匯率檢查一事回應，而財務省副大臣三村淳則強調將與美國保持密切溝通，並採取適當行動。
《日本經濟新聞》則引述倫敦的金融機構說法，美國聯邦儲備委員會在美國財政部的指示下實施了匯率檢查。
金融公司ATFX Global 首席策略師特威戴爾(Nick Twidale)指出，「週五的匯率檢查消息與週末強硬的言論共同推動了這波漲勢」；Moneycorp 交易與產品主管艾普斯坦(Eugene Epstein)則表示，Fed 的罕見參與讓交易員感到緊張，因為若美日聯合干預，其成功的機率將大幅提升。澳洲聯邦銀行（CBA）奧克蘭分行外匯主管凱勒赫(Tim Kelleher)更直言這是改變情況重大事件，因為這是 Fed 十多年來首次親自執行匯率檢查。
另據產經新聞報導，市場傳出日美貨幣當局為了導正日圓貶值，已實施了大規模干預前的預備動作，針對是否已實施匯率檢查，日本內閣官房長官木原稔在 26 日表示「不予評論」。
