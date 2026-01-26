我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍小龍女柳柳正式離隊。（圖／柳柳IG@yuxyndi）

▲初代小龍女成員星岑轉任球團職務。（圖／翻攝自星岑IG＠lavender121588）

肯定付出與貢獻 球團致上誠摯感謝

▲小珍奶因為被爆出曾是小三，隨後就沒有出現在球場，如今證實已經離隊。（圖／翻攝自小珍奶IG限動@bubbletea_wang）

味全龍球團今（26）日發布公告，宣布Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶與柳柳，將在合約期滿後陸續離開團隊，消息曝光後引發不少球迷關注與討論，許多人對於熟悉面孔即將告別應援舞台感到不捨，也紛紛送上祝福。球團強調，此次異動屬於合約期程自然結束，並非突發狀況，希望外界能以祝福角度看待女孩們的下一步發展，《NOWNEWS今日新聞》也整理5名成員未來動向。在此次名單調整中，「初代小龍女」星岑的動向備受矚目，球團透露星岑未來將轉任至球團內部服務，以不同身分繼續為味全龍貢獻心力，此安排也被視為球團對其能力與態度的肯定，讓她能從應援舞台延伸至幕後或其他相關領域，持續參與球隊運作，開啟職涯的新篇章。至於另一迷初代小龍女成員「米奇」，球團則規劃她在未來的花蓮賽事中擔任重要角色，雖然不再以小龍女成員身分亮相，但仍會在球場相關活動中持續發光發熱，這樣的安排也顯示球團希望保留與成員的合作可能性，讓熟悉的面孔以不同形式陪伴球迷，延續情感連結。Queena、小珍奶與柳柳則在合約結束後，將各自展開新的規劃。球團在公告中也特別祝福三人未來發展一切順利，無論是否繼續站在應援舞台上，都期盼她們能在不同領域持續發光。消息傳出後，球迷也湧入社群留言，感謝她們過去帶來的精彩應援時刻，並期待未來仍能在其他舞台再次相遇。味全龍在公告中特別感謝五位成員過去在小龍女期間的投入與努力，表示她們不僅在場邊應援上全力以赴，也在各項活動、球迷互動中展現高度專業與熱情，為球隊與球迷留下許多珍貴回憶，球團指出每一位成員的付出都是團隊成長的重要一環，也讓Dragon Beauties能持續累積特色與辨識度，這些努力都將被銘記。