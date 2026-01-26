我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前表示，鄭習會將在今年上半年完成，不僅不會影響國民黨的選情，還是「大利多、大加分」。但國民黨的選戰佈局並不順利，又有柯文哲復出的變數，鄭習會最終是否真能成行，仍然令人懷疑。雖然鄭麗文聲稱鄭習會是利多，但依照以往國共兩黨互動的經驗，越是敲鑼打鼓的會面，對國民黨的選情就越加不利。2015年11月7日，馬英九和習近平在新加坡會談，2個月後的總統立委選舉，朱立倫只得到31.04%的選票，創下繼2000年連戰之後，國民黨總統候選人得票最低的紀錄，連基本盤都沒守住；國民黨立委席次也從原本的64席掉到35席，開啟了國民黨被民進黨蹂躪的8年。2019年時任高雄市長韓國瑜進香港中聯辦，成了最終韓國瑜被罷免的導火線；2024年國民黨團總召傅崑萁率立委訪北京，與中共全國政協主席王滬寧會面，讓國民黨再次被扣上紅帽子，所有作為都被指為「接受中國指示」，並且引發了大罷免。即便鄭麗文不相信歷史的教訓，真的認為鄭習會是大利多，為了避免對選情產生不必要的變數，理論上也應該是越早舉辦越好。但鄭習會可能舉辦的時間，卻從一開始傳出的3月，變成鄭麗文口中的上半年。這中間，或許有國共兩黨間溝通、安排的問題，更多的應該還是國內政治情勢的影響。今年底是鄭麗文上任後的第一場大選，關係鄭麗文未來的政治生命，雖然去年大罷免國民黨大勝，但縣市長的選情並不好，嘉義市、彰化縣都很可能輸掉，新竹縣竹北市長鄭朝方的民調打破以往民進黨的紀錄，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢卻又相持不下，宜蘭縣議長張勝德和立委吳宗憲雖然沒有那麼對立，但兩人各有弱點，就連原本以為穩定的台中市，江啟臣和楊瓊瓔也鬧得有點僵。黨內提名搞不定，鄭麗文還搞什麼鄭習會？目前國民黨是地方諸侯強、中央弱，鄭麗文連立委都沒選上過，根本沒有足夠的能力擺平地方，想要在農曆年前完成縣市長提名佈局，都有不小的難度，所以才會把時間放寬到上半年。即便國民黨內搞定了，還有藍白合的問題。在柯文哲還沒放出來，黃國昌當家的時候，藍白合相對比較明朗。但柯文哲近日主導民眾黨立委換屆，又和民進黨總召柯建銘交換法案，擺明了就是要重抓立法院的主導權。即便柯文哲因為官司和賴清德仇深似海，但前年立法院長選舉時，要在藍綠之間左右逢源的那個柯文哲已經回來了，藍白合不再是必然，誰給民眾黨的價碼高，柯文哲就會和誰交易，如果都談不攏，直接掀桌也不是不可能。與其整天想著鄭習會，鄭麗文或許該考慮的是鄭柯會，何時會、如何會，會不會重蹈當年侯友宜的覆轍？以柯文哲狂妄的個性，壓根不會把鄭麗文放在眼裡，未來的藍白合必然不斷會有新的變數和難題，鄭麗文未來幾個月的壓力必然會越來越大，心心念念的鄭習會，大概率還是難以成行。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com