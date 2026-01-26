我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達海外企業總部落腳北投士林科技園區T17、T18基地，台北市政府因應輝達需求，由產業發展局提出都市計畫細部計畫修訂案，今（26）日由都市計畫委員會審議。台北市副市長李四川說明，這次核定變更，包含道路合併，放寬建蔽率、單一樓層限高、臨路側均可設置停車場出入口及綠容率限制等，如果設計的進度能夠盡快，市政府一定會盡快都設審議、發照，希望在今年6月開工。有關T17、T18基地道路合併部分，李四川稍早受訪時說明，原則上道路合併完後，原來道路面積有部分移到福國路5公尺，再移到士科路5公尺，所以原來福國路40米就變45米，士科路原來15米就變20米。李四川提及，今天的都市計畫細部計畫修訂案，包含建蔽率放寬、道路合併、單層高度提高，原則上還有車輛進出口，不影響交通狀況就可以同意開闢。當然裡面有委員提出建議，輝達進駐時，就展業發展要增加說明。李四川也說，有關建蔽率部分，綠容率當然沒辦法達到，因為他沒有垂直綠化部分，但是在平面的綠覆率，還是按照新規定的80%，都委會所有委員堅持按照這樣辦理。針對停車場出入口部分，李四川說，交給設計時，還要到都設審查，在不影響交通前提，讓他去開出入口。同時會跟交通局研擬，「因為輝達的上班時間，跟我們上班時間不一樣，也許會配合美國時間，凌晨上下班影響也不大」。至於有無敲定黃仁勳哪天會跟北市府簽約，李四川則說，尊重輝達決定，由黃仁勳決定哪一天，簽約也會跟他們的子公司，簽約有議價、行政，「原則上一定會在農曆年前把合約全部簽訂」。另外，動工時間是否有機會提前？李四川則提及，要看建築師設計，如果設計的進度能夠盡快，上禮拜投資計畫書也核定，今天都委會核定他的變更設計，原則上設計能盡快，市政府一定會盡快做都設審議、發照，希望在今年6月開工。