台灣老街歷史悠久，各商圈都有不同的人文風情與自然美景，每年都能吸引眾多遊客到此觀光，在過年期間更是走春的好景點。根據《網路溫度計》公布「2026馬年春節必逛老街TOP10」排行，老街冠軍由彰化鹿港老街奪得，也是繼去年後再度奪冠。鹿港老街人氣之高，光是2025年1月至11月就吸引超過2232萬遊客，打敗老街界的佼佼者九份老街、淡水老街等，在地美食也曾獲美國CNN報導，也將成為今年過年最夯景點之一。
台灣過年最好逛老街誕生了！「鹿港老街」壓倒性奪冠
根據《網路溫度計》公布「2026馬年春節必逛老街TOP10」排行，本次調查透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析時間由2025年1月16日至2026年1月15日，盤點台灣老街聲量排行，而今年冠軍由「鹿港老街」以聲量4114筆壓倒性優勢奪下第一名，這也是鹿港老街繼去年，再度拿下全台最夯老街名號。
根據本次榜單，冠軍由「鹿港老街」以網路聲量4114筆奪得、亞軍則是「大溪老街」以網路聲量3874筆坐穩，季軍為「旗山老街」憑藉網路聲量3055筆奪下。第四名至第十名，依序則為「淡水老街」、「九份老街」、「三峽老街」、「安平老街」、「金山老街」、「鶯歌老街」、「新化老街」。
鹿港老街到底多紅？11個月吸2232萬人：古色古香成亮點
鹿港老街位於彰化縣鹿港鎮，是台灣極具代表性的老街，也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，鹿港老街歷史可追溯至清朝，原是中部地區重要的貿易港口，俗話說：「一府二鹿三艋舺」，「鹿」正代表著鹿港老街。
儘管隨著時光更迭，鹿港老街仍保留精美古宅門第與縱深街屋，近年來進駐眾多店家，吸引大量人潮朝聖，觀光客不只能一邊探索昔日歷史風華，還能邊逛街找驚喜，這也是鹿港老街能長紅至今的最大關鍵。
根據交通部觀光署觀光統計資料庫數字顯示，2025年1月至11月，鹿港老街總計累積了2232萬名觀光客勇奪冠軍，來客數遠遠超車第二名高雄旗山老街674萬人、第三名瑞芳風景特定區（九份老街）543萬人，無庸置疑是台灣最強老街。
美食、景點都不會輸！鹿港老街紅到國外：連CNN也來過
鹿港老街特色鮮明，不只富含歷史風味的舊式外觀是當地亮點，在地多樣化美食也是一大特色，包含百年歷史傳承的糕餅、麵茶、烏魚子等，還有許多傳統工藝品，鹿港老街天后宮附近的「鹿港阿南師民俗小吃」，甚至曾獲CNN採訪、榮登總統國宴九宮格餐盒，代表菜為海陸鮮蚵蓋飯與網紗蝦捲。
除了吃的與用的以外，鹿港老街在地景點也十分出色，像是鹿港合德堂、三槐挺秀、最有名的半邊井，以及鹿港公會堂和南靖宮等，都充滿濃濃古意，也展現閩南式建築、和洋建築的精隨，是許多遊客來鹿港老街必朝聖的觀光景點。
過年走春最強景點！鹿港老街4.5顆星高評價：遊客逛30年不膩
實際查詢鹿港老街評價，其在Google上擁有4.5顆星高分，多達4萬1178名網友給予評價，多數民眾讚賞鹿港老街清新脫俗，在地店家別樹一幟，且範圍很大逛一整天都沒問題，逛30年也不會膩，「裡面很多攤販可以吃得飽，可以來這邊走走、逛逛很不錯」、「鹿港老街真的是一個非常值得一逛的地方！整條老街很長，從頭走到尾可以看到各種傳統小吃、特色手工藝品和古色古香的建築，每一段都有不同的驚喜。」
值得一提的是，鹿港老街在春節期間也是人氣爆棚的景點，甚至有「跨年等級」的擁擠，當地不只能體驗台灣傳統年味與文化，感受熱鬧的節慶氣氛，是相當不錯的走春景點。距離2026過年只剩下半個月，若還沒體驗過鹿港老街謎樣風情的民眾，不妨趁著春節連假前往朝聖。
資料來源：交通部觀光署觀光統計資料庫、網路溫度計、彰化旅遊資訊網
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《網路溫度計》公布「2026馬年春節必逛老街TOP10」排行，本次調查透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析時間由2025年1月16日至2026年1月15日，盤點台灣老街聲量排行，而今年冠軍由「鹿港老街」以聲量4114筆壓倒性優勢奪下第一名，這也是鹿港老街繼去年，再度拿下全台最夯老街名號。
鹿港老街位於彰化縣鹿港鎮，是台灣極具代表性的老街，也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，鹿港老街歷史可追溯至清朝，原是中部地區重要的貿易港口，俗話說：「一府二鹿三艋舺」，「鹿」正代表著鹿港老街。
儘管隨著時光更迭，鹿港老街仍保留精美古宅門第與縱深街屋，近年來進駐眾多店家，吸引大量人潮朝聖，觀光客不只能一邊探索昔日歷史風華，還能邊逛街找驚喜，這也是鹿港老街能長紅至今的最大關鍵。
根據交通部觀光署觀光統計資料庫數字顯示，2025年1月至11月，鹿港老街總計累積了2232萬名觀光客勇奪冠軍，來客數遠遠超車第二名高雄旗山老街674萬人、第三名瑞芳風景特定區（九份老街）543萬人，無庸置疑是台灣最強老街。
鹿港老街特色鮮明，不只富含歷史風味的舊式外觀是當地亮點，在地多樣化美食也是一大特色，包含百年歷史傳承的糕餅、麵茶、烏魚子等，還有許多傳統工藝品，鹿港老街天后宮附近的「鹿港阿南師民俗小吃」，甚至曾獲CNN採訪、榮登總統國宴九宮格餐盒，代表菜為海陸鮮蚵蓋飯與網紗蝦捲。
除了吃的與用的以外，鹿港老街在地景點也十分出色，像是鹿港合德堂、三槐挺秀、最有名的半邊井，以及鹿港公會堂和南靖宮等，都充滿濃濃古意，也展現閩南式建築、和洋建築的精隨，是許多遊客來鹿港老街必朝聖的觀光景點。
實際查詢鹿港老街評價，其在Google上擁有4.5顆星高分，多達4萬1178名網友給予評價，多數民眾讚賞鹿港老街清新脫俗，在地店家別樹一幟，且範圍很大逛一整天都沒問題，逛30年也不會膩，「裡面很多攤販可以吃得飽，可以來這邊走走、逛逛很不錯」、「鹿港老街真的是一個非常值得一逛的地方！整條老街很長，從頭走到尾可以看到各種傳統小吃、特色手工藝品和古色古香的建築，每一段都有不同的驚喜。」
值得一提的是，鹿港老街在春節期間也是人氣爆棚的景點，甚至有「跨年等級」的擁擠，當地不只能體驗台灣傳統年味與文化，感受熱鬧的節慶氣氛，是相當不錯的走春景點。距離2026過年只剩下半個月，若還沒體驗過鹿港老街謎樣風情的民眾，不妨趁著春節連假前往朝聖。