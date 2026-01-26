我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣過年最好逛老街誕生了！「鹿港老街」壓倒性奪冠

而今年冠軍由「鹿港老街」以聲量4114筆壓倒性優勢奪下第一名，這也是鹿港老街繼去年，再度拿下全台最夯老街名號。

▲鹿港老街位於彰化縣鹿港鎮，是台灣極具代表性的老街，也是台灣第一個被指定的古蹟保存區。（圖／彰化旅遊資訊網tourism.chcg.gov.tw）

冠軍由「鹿港老街」以網路聲量4114筆奪得、亞軍則是「大溪老街」以網路聲量3874筆坐穩，季軍為「旗山老街」憑藉網路聲量3055筆奪下。

▲根據《網路溫度計》公布「2026馬年春節必逛老街TOP10」排行，冠軍由「鹿港老街」以網路聲量4114筆奪得。（圖／網路溫度計提供）

鹿港老街到底多紅？11個月吸2232萬人：古色古香成亮點

2025年1月至11月，鹿港老街總計累積了2232萬名觀光客勇奪冠軍，來客數遠遠超車第二名高雄旗山老街674萬人、第三名瑞芳風景特定區（九份老街）543萬人

▲鹿港老街至今仍保留精美古宅門第與縱深街屋，近年來進駐眾多店家，吸引大量人潮朝聖，觀光客不只能一邊探索昔日歷史風華，還能邊逛街找驚喜。（圖／彰化旅遊資訊網tourism.chcg.gov.tw）

美食、景點都不會輸！鹿港老街紅到國外：連CNN也來過

鹿港老街天后宮附近的「鹿港阿南師民俗小吃」，甚至曾獲CNN採訪、榮登總統國宴九宮格餐盒，代表菜為海陸鮮蚵蓋飯與網紗蝦捲。

▲鹿港老街在地店家「鹿港阿南師民俗小吃」曾獲CNN採訪，代表菜為海陸鮮蚵蓋飯與網紗蝦捲。（圖／鹿港阿南師民俗小吃臉書）

▲鹿港老街在地美食多樣化，包含百年歷史傳承的糕餅、麵茶、烏魚子等。（圖／彰化旅遊資訊網tourism.chcg.gov.tw）

過年走春最強景點！鹿港老街4.5顆星高評價：遊客逛30年不膩

鹿港老街在春節期間也是人氣爆棚的景點，甚至有「跨年等級」的擁擠，當地不只能體驗台灣傳統年味與文化，感受熱鬧的節慶氣氛，是相當不錯的走春景點。