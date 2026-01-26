AI世代又出現強力競爭者！「Clawdbot」近期在全球爆紅，這個 AI 助手於2025年底釋出，由開發者 Peter Steinberger 所打造，不但突破傳統AI機器人使用網頁運作的框架，可在本機端運作，甚至還免費開源，讓所有人都能建置出專屬的 Clawdbot 助理，更因在 Mac 系統上運作相對容易成功，意外帶動蘋果 Mac mini 熱銷。《NOWNEWS》今日也整理出「Clawdbot」的強大亮點與使用魅力！
最強個人化AI助理來了！Clawdbot亮點一次看
「Clawdbot」是由開發者 Peter Steinberger 打造的開源 AI 助手專案，設計成可透過通訊軟體進行對話操作。與 Siri 及市面上其他智慧助理不同，Clawdbot 無需透過瀏覽器或額外開啟程式，只要安裝在使用者指定的硬體設備中，就能透過 Discord、Facebook iMessage、Telegram 等通訊軟體聊天室下達指令，由設定好的 AI 模型直接執行任務。
簡單來說，相較於目前主流的 ChatGPT 或 Gemini，Clawdbot 更像是一個「住在你電腦裡」的個人 AI 助理，就算使用者人在外出，也能透過通訊軟體遠端下指令，讓 Clawdbot 自動完成指定工作，因此也被使用者形容為「24/7 AI agent」，意即一天24小時、一週7天全天候待命的個人助理，可協助使用者整理檔案、撰寫電子郵件、製作 Excel、PPT 簡報等。
Clawdbot 最大的爆紅關鍵，在於其「主動完成工作」的特性。與多數 AI 工具必須等待使用者提問不同，Clawdbot 能根據聊天室上下文與既有指令內容，主動提醒並自動執行相關任務。
通訊軟體對話下令：打破以往「開啟 AI 網頁→輸入問題→複製答案→貼到其他平台」的繁瑣流程，只需透過設定好的通訊軟體向 Clawdbot 下指令，它就能自行前往指定的 AI 平台搜尋答案並回傳結果，大幅提升使用便利性。目前 Clawdbot 已支援 Telegram、Discord、WhatsApp、Gmail等多款常見通訊軟體。
資料全在個人設備中：不同於需仰賴第三方伺服器的 AI 服務，Clawdbot 安裝於使用者的個人設備或虛擬專用伺服器（VPS）中運行，資料不需外流，隱私與資安風險相對降低。
語音互動功能：除了文字指令外，Clawdbot 也支援語音操作，使用方式類似 Siri，但可執行更進階、多元的任務。據了解，目前語音功能支援 Mac、iPhone、Android 等裝置。
完全開源、免費使用：由於 Clawdbot 程式碼已公開於 GitHub，任何人都能免費下載並自行建置、修改。
高度自動化與個人偏好優化：Clawdbot 可依據聊天室紀錄、行事曆等資訊，主動發送通知與提醒，扮演真正的個人助理角色。系統會記錄使用者過往操作與偏好，持續優化回應與任務執行方式，提升整體使用體驗。
不過，值得注意的是，Clawdbot 仍然需要透過其他 AI 語言模型作為驅動，用戶必須連結 Gemini、ChatGPT 等主流模型，並在本機端運行。Clawdbot 會依照使用者所提供的 API 金鑰來處理運算，並產生相對應的費用。白話文來說，Clawdbot 就是一個住在你電腦裡面，幫你24小時使用AI聊天機器人處理工作的助理，但助理使用AI工具的費用，還是需要你這個老闆來支付！
為何Clawdbot會讓Mac mini賣翻？
隨著 Clawdbot 在全球爆紅，不少 AI 愛好者紛紛嘗試在電腦上建置使用，但也有人反映在部分系統上安裝不易。隨後有使用者指出，在 macOS 環境下運行相當順利，意外讓 Mac mini 的訂購量短時間內暴增，甚至一度出現缺貨情況。
對此，Clawdbot 官方昨（25）日也在 X 平台發文澄清，若僅是希望使用 Clawdbot 來處理蘋果相關程式，其實不必另外購買新設備，只要透過既有的蘋果裝置搭配 VPS 也能順利運作。
Clawdbot技術門檻稍高！暫不影響兩大巨頭地位
雖然Clawdbot 在本機端處理需求，大幅增加資安的防護與個人化的內容優化，彷彿就是個人專屬 AI 伺服器，以建立一個隔離的安全環境部署 Claudebot。
但於由於Clawdbot的安裝設置以及設備安排對一般人仍有門檻，短期內 Clawdbot 不太可能超越目前全球主流的 ChatGPT、Gemini 等工具，但 Clawdbot 大大展現 AI 助理應有的樣貌及其魅力，仍可期待 AI 助理的日後的蓬勃發展。
