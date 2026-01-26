我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（左）成功攀爬101後，竟有民眾也想模仿，對此賈永婕（右）呼籲：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法。」（圖／賈永婕臉書）

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日成功完成徒手攀登台北101的挑戰，引來國際關注，更讓台灣國旗登上國際新聞版面，身為101董事長的賈永婕功不可沒，甚至被拱參選台北市長。對此，今日稍早她也親自表態，直呼：「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩。」對於許多人要她參選台北市長，賈永婕稍早發文，「請大家冷靜，賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中」。稱自己還沒有要走出這個光環，所以不要叫她去選舉，直說：「選舉一點都不好玩，我的屁股才剛坐熱一點耶？」另外，霍諾德成功攀爬101後，竟有民眾也想模仿，對此賈永婕呼籲「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭我們大樓各個角落，請直接放棄掙扎，這個行為非常的愚蠢也不帥氣」。賈永婕剛接任台北101董事長時不被看好，甚至有不少閒言閒語，認為她不適任，甚至潑髒水，如今她的決定與勇氣讓全世界看見台灣，開心直呼：「打臉你們，真的很爽！」