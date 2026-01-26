我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生媽媽闖入位於新北市淡水區的一間餐廳，進入儲藏室內將老闆的包包竊走。（圖／翻攝畫面）

在YouTube上擁有破百萬訂閱的網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，其母親為竊盜慣犯。今（26日）下午1時58分許傳出於新北市淡水區中山北路一段的一間餐廳，趁著員工不注意之際闖入儲藏室將蘇姓女老闆的精品包包竊走，遭隔壁店家店長目睹全程，並於離去時遭隔壁店家攔下。警方獲報到場後，查證其身分確認為孫生的母親，將竊走的包包從白色提袋內拿出後，當場被依竊盜現行犯逮捕。而孫生媽媽被逮後供稱，自己的眼睛看不清楚，不知道拿了什麼東西，否認犯案，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。淡水分局指出，今（26日）13時58分許接獲一名蘇姓報案人稱69歲孫姓婦人於位在中山北路一段6號店內消費時，趁蘇女不注意之際，進入店家儲藏室內竊取蘇女包包，內有零錢包、新台幣552元、鑰匙、提款卡等共計新台幣2000元。全程遭隔壁店家店長目睹，並於離去時遭隔壁店家攔下，後續孫婦自該白色提袋拿出報案人遭竊包包，報案人現場報警，警方到場依規定處理。警方獲報到場後，將孫婦依竊盜現行犯逮捕，並帶返派出所偵辦，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。事實上，孫生媽媽疑似患有思覺失調症，曾犯下多起竊盜案，有眾多竊盜前科，進出警局早已成為家常便飯，這也讓孫生相當苦惱。先前其母親傳出吃霸王餐後，孫生於在社群網站上發文坦言，「我媽真的讓我氣到發抖，幫她付了N百次，心好累！」等語。而在母親出獄後，孫生在新北市淡水區幫忙找了一間月租套房供母親居住，並協助採買所需用品。怎料，僅出獄短短3個月的時間，於去（2025年）2月初又傳出偷竊，網友更在臉書社團「靠北天母幫」上公開監視器畫面，讓孫生無奈喊：「從小到大因為我媽這樣，所以我比誰都還恨偷東西。」