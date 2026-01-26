我是廣告 請繼續往下閱讀

被稱為國民ETF的元大高股息（0056）在1月22日除息，經過三個交易日，在台北股市強勢站上32000點之際，成功填息，今（26）日終場上漲0.5元或1.33%，收在38.23元。0056今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0.866元，與前一次配息相同，持有一張能領息866元。以最新淨值估算，年化配息率超過9%，股民在1月21日以前持有或買進，均可參與這次配息，配息發放日則在2月11日。0056去年全年累積配發金額續創歷年新高，於2026年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年。根據元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。0056為市場熱門的高股息ETF，去年光是淨申購金額就超過1440億元、新增投資人數高達28.3萬人；法人分析，0056是全市場唯一以「預測未來一年現金股息殖利率高低」為選股邏輯，因股利金額增減與企業營運相關，選股已隱含成長潛力在內，帶動績效表現。