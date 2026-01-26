我是廣告 請繼續往下閱讀

▲青青食尚花園會館擁有大片自然綠地與四季皆美的落羽松景觀。（圖／青青集團提供）

台灣婚宴服務在國際市場上漸受青睞。「青青食尚花園會館」指出，近期接獲大量來自海外新人的詢問。觀察發現，愈來愈多香港新人選擇跨海來台舉辦婚禮，僅近兩個月即有近20對香港新人專程來台成婚；而來自美國、澳洲、法國、西班牙、日本等地的新人成婚比例，也已占集團整體婚禮量近兩成。青青集團分析指出，台灣在餐點口味、餐飲品質、婚顧服務與語言溝通等面向皆具備明顯優勢，不僅能兼顧婚禮儀式感與精緻體驗，也能為新人與賓客留下深刻回憶。為回應多元市場需求，青青食尚花園會館亦規劃多款主題婚禮方案，提供不同風格新人的彈性選擇。其中最受海外新人青睞的主題之一為「南瓜馬車婚禮」，該方案以白色南瓜馬車象徵幸福啟程，新人彷彿化身童話故事中的王子與公主，在綠意環繞的森林場景中完成終身大事，兼具浪漫氛圍與獨特記憶點，成為許多新人心中的夢幻婚禮。青青集團也觀察到，香港新人選擇來台舉辦婚禮，也著眼於整體體驗與性價比的綜合考量。一位近期於青青食尚花園會館完成婚禮的香港新人表示，香港婚宴場地普遍空間有限、檔期緊湊，整體費用相對高昂，往往難以兼顧戶外儀式與完整宴客體驗；相較之下，台灣婚禮場地寬敞自然，流程安排更為細緻，能讓新人真正放慢步調，專注享受人生重要時刻。此外，台灣在語言與交通條件上，對香港新人而言亦具高度友善性。籌備過程中，可直接以熟悉的中文與婚顧團隊溝通細節，大幅降低跨國籌辦的不確定性；加上台港航程短、班機密集，親友往返便利，讓「來台辦婚禮」不僅可行，也成為安心且實際的選擇。青青食尚花園會館擁有大片自然綠地與四季皆美的落羽松景觀，婚禮場地融合池畔純白教堂、高聳神木與森林步道，營造浪漫而療癒的氛圍。新人可於草地上舉行證婚儀式，搭配輕鬆自在的餐酒會形式，讓賓客在自然景觀中享用精緻餐點與飲品，為新人與賓客留下難忘回憶。