近期國民黨台北市議員李柏毅在政論節目中，以「看圖說故事」的方式攻擊民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。他斷言賴瑞隆「沒聲量」、「佛系打法」，甚至配合國民黨側翼操作「金主轉向」的道聽塗說。民進黨高雄市左楠區市議員參選人尹立認為，這種論調，就是典型的「台北名嘴病」。尹立也感嘆：同樣叫「李柏毅」，我們高雄左營楠梓區的立委李柏毅是在基層勤懇務實地拚建設；而台北那位李柏毅，卻只會躲在攝影棚裡滿嘴胡說八道。尹立指出，李柏毅舉出的場景，純粹是斷章取義，形容高雄是重人情、講氣度的地方，市長陳其邁在公開場合與對手維持風度，卻被惡意解讀為冷落自家同志，立委邱議瑩的熱情發言，卻被說成是氣勢太盛。這種「挑撥式評論」完全無視民進黨初選後的團結與賴瑞隆實打實的基層經營，根本是拿禮貌當嫌隙，是低級的挑撥。尹立也提到，柯志恩選的是「高雄」市長、不是「台北」市長，但台北部分政論節目卻最愛拿「聲量」說嘴，但他們忘了高雄人投票看的是誰在爭取建設、誰在立法院顧預算、誰在基層跑得夠深。尹立認為，國民黨與側翼在網路上灌出來的「泡泡聲量」，出台北攝影棚後就一點溫度也沒有，如果靠網路點閱率就能當選，那選戰乾脆改成直播比賽，何必認真拚建設？尹立強調，高雄不是台北政治的延伸秀場，國民黨側翼近期不斷操作「綠營金主被拔樁」的謠言，事實證明只是幾張社交合照的道聽塗說，想拿台北那套媒體戰來定義高雄，那是真的不懂高雄人「重信守諾、看重實績」的本性，高雄的未來，是由腳踩在土地上的人決定的，不是由隔著濁水溪、對著螢幕編故事的人說了算。