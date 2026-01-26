我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生（左）媽媽（右）今日因為在淡水行竊被現場活捉。（圖／翻攝自反骨男孩YouTube）

潛入餐廳倉庫偷包包 淡水店家忍無可忍報警

▲除了媽媽之外，孫生（如圖）本人近期也因涉嫌猥褻、性侵3女遭起訴。（圖／記者嚴俊強攝）

多次行竊遭逮 精神疾病成關鍵背景

公開抱怨又自嘲 無奈仍放不下

個人風波未歇 家庭爭議再度放大

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，近年因性騷擾與性侵指控風波纏身，個人形象備受關注，不料家庭問題再度成為新聞焦點，今（4）日下午孫生的母親被指在新北市淡水老街一帶行竊，當場遭民眾制止並報警處理，挺身而出的人正是「半導體千金」張喬菲的先生、在地甜點店老闆王元。事實上，這已非孫母首次捲入竊盜事件，過往紀錄頻繁，也讓外界再次關注孫生多年來反覆面對的家庭困境。根據《ETtoday新聞雲》報導，今日下午約2點多，孫生母親在淡水老街附近徘徊，疑似觀察店家動向後，突然闖入某餐廳倉庫，企圖拿走店家包包，隔壁甜點店老闆王元察覺異狀後尾隨，眼見對方直接動手行竊，立刻通知餐廳老闆並報警處理。警方隨後到場，將孫母帶往淡水水碓派出所製作筆錄。王元事後直言，淡水一帶不少店家其實都對孫母並不陌生，「很多人看到她都會怕」，過去多半是物品取回就作罷，但這次已經「直接衝進人家倉庫」，性質過於嚴重，才會選擇報警。張喬菲也補充，附近店家曾多次遭竊，連自家店面也曾被偷過手機，這回實在忍無可忍。事實上，孫生母親因患有思覺失調症，長期有順手牽羊的狀況，過去多年來反覆進出警局與監獄，早在2022年她就曾在淡水某商家偷走LV包包，內含現金、證件與信用卡，當場遭攔下並依竊盜罪移送法辦，2024年、2025年間也多次傳出服刑期滿出獄後不久又再度犯案的消息，警方與家屬皆曾建議就醫治療，但成效有限。孫生本人也不只一次在社群平台透露母親「出獄沒多久又惹事」，每次都得替她找房子、準備生活用品，卻仍無法阻止相同狀況重演，形成惡性循環。面對母親反覆惹禍，孫生過去曾在IG、Threads多次發文吐露心聲，他也曾抱怨母親吃霸王餐，直言：「我媽真的讓我氣到發抖，幫她付了N百次，心好累！」2024年，孫生媽媽再度被逮後，他則以自嘲口吻寫下：「我比誰都還恨偷東西！」甚至黑色幽默表示：「幫我省下夏天電費。」試圖用玩笑消化無力感。孫生也坦言朋友曾勸他不要再管母親，但他始終做不到：「因為她還是我媽，寧可多付一份房租、給生活費，也不願完全切割。」這種夾在親情與現實之間的矛盾，成為他多年來反覆公開談論的痛點。在孫生自身仍深陷性騷擾、性侵相關指控的敏感時刻，母親再度因竊盜被逮，無疑讓輿論焦點雪上加霜，外界一方面同情他長期承受的家庭壓力，另一方面也質疑名人家庭事件屢次登上新聞版面，是否反映更深層的社會照護與精神醫療問題。目前孫生母親已由警方處理中，後續是否再度進入司法程序，仍有待進一步說明。對孫生而言，這場反覆上演的家庭風波，恐怕短時間內仍難以真正落幕。