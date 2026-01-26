我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月點燃戰火，各國代表隊名單陸續底定。針對隊史第2度闖進會內賽的巴西隊，大聯盟官網（MLB.com）特別撰文分析，認為剛轉戰紐約大都會的明星游擊手比薛特（Bo Bichette），將是這支南美勁旅能否在世界舞台突圍的絕對關鍵。大聯盟官網記者韋斯圖特（Jen Vestuto）在24日的專欄中指出，雖然巴西隊在WBC歷史上尚未開胡，但2026年的巴西隊由經驗豐富的老將與潛力新秀組成，是一支「典型不被外界看好的球隊」但報導強調：「如果有MLB等級的球星加入，巴西將瞬間成為世界舞台上不可忽視的危險存在。」而這位能改變戰局的關鍵人物，正是比薛特。透過母親血統取得巴西代表權的比薛特，若最終確定參賽，將成為巴西陣中唯一的現役大聯盟野手。報導分析，他的加入不僅能直接提升打線檔次，更能大幅拉抬巴西隊的全球關注度。雖然比薛特對於代表巴西出征持正面態度，但他去年9月曾遭遇膝蓋傷勢，加上剛與大都會簽下新約，身體復原狀況與球團態度將是最終決定的關鍵。早在2016年的WBC資格賽，比薛特就曾與哥哥丹特（Dante Bichette Jr.）一同穿上巴西球衣，可惜當年未能晉級會內賽。文中也回顧了巴西棒球史上最經典的時刻，2013年WBC首輪賽事。當時巴西隊面對強敵日本隊，竟一路領先至比賽後段，雖然最終遭逆轉落敗，但這場「差一點就贏」的比賽，至今仍被視為巴西棒球的驕傲。如今，森巴軍團捲土重來，能否拿下隊史WBC首勝，甚至重演當年驚嚇強權的戲碼，全看這位大都會強打能否順利歸隊助陣。