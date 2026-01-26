我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，全程僅耗時91分鐘，順利攻頂508公尺高的塔尖，不僅震撼國際、讓台灣再度登上全球媒體版面，也意外使得台北101董事長賈永婕聲量爆棚，外界狂拱她出來選台北市長，更有網友盤點她一排超狂事蹟，直呼：「賈永婕你夠了沒？」釣出本尊親自留言回應。該名網友近日在Threads上發文，第一句就不客氣直說：「賈永婕你夠了沒！？身為曾在101上過班的人，每次站在窗邊腿都會微抖。我實在看不下去你這種人了。」接著便述說起賈永婕這幾年做過的事，包括「與Netflix合辦讓Alex徒手攀爬101行銷台灣」、「她自己也先綁安全繩攀上101頂端圓球行銷」。不僅如此，賈永婕也非常勇於挑戰自我，像是「完成Arch to Arc倫敦至巴黎跨海三鐵挑戰賽」、「首位亞洲女性接力泳渡英吉利海峽抵達法國」、「首組台灣隊伍完成美國逃離惡魔島鐵人三項」、「完成台東長達226公里的國際鐵人三項競賽」、「雙北世壯運與主播夏嘉璐同隊奪得水球金牌」。其中，被台灣人封為「抗疫女神」以及「防疫天使」的賈永婕，做愛心更是不落人後，不論是「疫情期間捐贈數百台高流量氧氣鼻導管系統」，抑或是「捐贈加護型保溫箱幫助早產兒與極重症孩童」、「每次台灣有難她都跳出來衝前線，募款數億」，堪稱「台灣流量最高行銷最強的自媒體網紅董事長」。原PO更是反串大讚：「你這種人，將追求生命的熱情不遺餘力展現，讓懶惰的人不再有藉口；你這種人，展現人性美好的光輝，讓陷於疾病與急難的人有了希望；你這種人，讓全世界都在Netflix看台北101，把台灣行銷到全世界；你這種人，還超可惡是超漂亮的美少女。台灣人情何以堪，這種人你看得下去嗎？」貼文曝光後，引來大批網友留言轉發，至今已飆破19萬人按讚，意外的是，還釣出賈永婕本尊都來回覆：「哈哈哈哈真的有夠套（討）人厭，還做（自我）感覺良好，自戀鬼！」讓原PO看了笑稱「賈董注音都亂打，卻絲毫掩蓋不了光芒」，其他網友也表示「看妳打字這麼快，就知道妳當下的反應一定很開心，真的謝謝有妳，讓世界看見台灣」。