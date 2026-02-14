我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹惟中（如圖）直言每年都有不同的危機跟災難，他是以慈悲心、專業知識來提醒，而不是唱衰。（圖／記者葉政勳攝影）

▲詹惟中（如圖）提到西元尾數4、7、9今年財運旺，而西元尾數2、6、8則要留意血光刀傷。（圖／記者葉政勳攝影）

命理師詹惟中研究風水、紫微斗數多年，每年也都會寫開運農民曆。近日他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，不忘提醒大家2026年該注意的4大重點，坦言新的一年必須「先避凶再趨吉」，包括。另外大家相當關心的財運，詹惟中表示西元尾數4、7、9，像是「1954、1964、1974⋯」今年都是財運亨通。詹惟中直言每年都有不同的危機跟災難，今年「廉貞星化忌」有4重點需要特別注意，包括容易出現交通意外，像是重大車禍、火車出軌等，另外也不要前往不當的遊行與示威活動，易出現暴動，「人多的地方要有所警慎，尤其是示威遊行，會產生很多流血事件」，雖然每年都可能會發生，但今年特別多、特別大。再來外出時也要避免穿戴珠光寶氣，容易被打劫；而「廉貞」也代表司法，司法弊案、冤獄問題都有可能浮出檯面，也有可能司法糾紛增加，司法人員必須小心翼翼、從善如流。最後是要注意「火」，詹惟中提到先前日本大分市的火災、香港宏福苑大火只是開始而已，所以每個人居家都要小心用火，他強調：「我們以慈悲心、專業知識來提醒，而不是唱衰。」詹惟中表示，每年的災難都來自不同原因，針對以上事項可能會特別多。被問到今年是否有需要特別注意的月份？詹惟中說：「選舉前的人禍，選舉後的天災，都要謹慎。」而被問到今年運勢部分，詹惟中提到西元尾數4、7、9，像是「1954、1964、1974⋯」都是財運亨通，西元尾數2、6、8則要留意血光刀傷，以及慢性疾病復發、夫妻感情危機等。