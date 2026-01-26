我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生媽媽今日再度被捕，見義勇為報警的是甜點店老闆王元（後排），而他的身分，竟是「半導體千金」張喬菲（前排中）的老公。（圖／翻攝自張喬菲臉書）

隔壁甜點店老闆察覺異狀 半導體千金老公背景曝光

▲張喬菲（如圖）的老公王元坦言看到孫生媽媽出現，整條淡水老街的店家都會害怕。（圖／翻攝自張喬菲臉書）

地方店家早有警覺 看到她就會怕

新北市淡水老街今（26）日下午驚傳竊盜事件，涉案者竟是網紅「反骨男孩」前成員孫生的母親，據了解事件發生在下午2點多，孫生媽媽被發現擅自進入某餐廳後方倉庫，意圖拿走店家包包，當場遭人制止並報警處理，警方獲報後趕抵現場，隨即將人帶往淡水水碓派出所製作筆錄，消息曝光後迅速在地方社群與網路掀起討論，而出面見義勇為的，正是隔壁甜點店老闆王元，而他的驚人身分也曝光，竟是「半導體千金」張喬菲的老公。根據《ETtoday星光雲》報導，出面見義勇為並報警的關鍵人物是隔壁甜點店老闆王元，王元表示當時注意到一名婦人在店家周邊徘徊、行跡可疑，便多加留意，隨後目睹她直接衝進餐廳倉庫內部，他一路尾隨查看情況，沒想到對方竟試圖將餐廳老闆的包包直接拿走，情況明顯已非單純誤闖，於是立刻通知店家並報警，避免財物遭竊。王元的身分隨事件曝光後也引發關注，他正是「半導體千金」 張喬菲的丈夫，張喬菲也出面說明，表示淡水周邊店家長期不勝其擾，包括自家甜點店過去也曾發生手機遭竊的情況，她坦言多數時候大家只是把物品拿回來便放對方離開，但這次因為已涉及擅闖倉庫、性質更為嚴重，才一致決定報警，避免類似事件一再發生。王元也直言其實淡水一帶不少店家早已對孫生媽媽的行為感到困擾：「這附近很多店家都被她偷過，看到她都會怕。」他透露過去若是在店面內發現對方，第一時間制止、取回物品，多半選擇息事寧人，不一定會走到報警這一步，但這次對方竟直接闖入他人倉庫，已經踩到不能再容忍的底線：「孰可忍孰不可忍，只好交給警方處理。」事實上，孫生母親的行為早非第一次引發關注，早在過去孫生就曾在IG限時動態公開抱怨，表示母親屢次吃霸王餐，讓他氣到發抖：「幫她付了N百次，心好累。」如今再度爆出淡水行竊事件，也讓外界議論紛紛。由於孫生本人近期正深陷性騷擾與性侵指控風波，家庭相關爭議再被放大檢視，後續警方調查結果與是否進一步處理，也備受關注。