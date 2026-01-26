我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長選舉傳出本週李四川與劉和然將進行協調，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌今（26）日被問及此事，他說節奏上比較急得是2026共同的政見、願景與政策，敲定了以後開大門走大路進行政黨合作協議，才會針對縣市長、議員要怎麼合作，把遊戲規則講清楚，更扯「真正比較急的是民進黨，台北市人都找不到」。黃國昌今日被問及國民黨將協調新北市長人選，黃國昌回應，節奏上比較急得是2026共同的政見、願景與政策，敲定了以後開大門走大路，進行政黨合作協議，才會針對縣市長、議員要怎麼樣合作， 把遊戲規則講清楚。黃國昌說，自己也大膽拋出建議，例如第一條是現任連任優先，支持謝國樑、蔣萬安與張善政，民眾黨有最大的誠意與善意，至於新北市長怎麼比，細部的事情處理完以後，就可挑出最強的團隊面對2026。黃國昌重申不用急，人出來就兢兢業業做該做的事情，更扯「真正比較急的是民進黨，台北市人都找不到」。