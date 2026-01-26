我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賽事首日即是純體能極限考驗，隨後進入高強度情境模擬與高空繩索操作。（圖/記者鄧力軍翻攝）

這不是電影橋段，也不是口號式的熱血，而是真實把體力、技術與意志力推向極限的實戰挑戰。由台中市消防局特種搜救大隊成員組成的繩索救援隊「虎行」，於 115 年 1 月 23 日至 25 日代表臺中市消防局，參加「2026 繩期國際繩索邀請賽」，歷經連續三天高強度賽程，全員順利完賽，並勇奪季軍佳績。賽事首日即是純體能極限考驗，隨後進入高強度情境模擬與高空繩索操作。肌肉疲勞、雙手顫抖是必然，但任務從不等待任何人。每一關卡，隊員選擇的只有一件事——撐下去、完成它。賽場上，最常聽見的不是外界的加油聲，而是隊員彼此之間的提醒、戰術確認，以及一句句冷靜而關鍵的「撐住」。「相互支援」從來不是口號，而是在極限邊緣，仍能再向前一步的實戰能力。這份默契，來自無數次反覆訓練下的沉默配合，也正是城市在災害發生時，最可靠的安全後盾。臺中市消防局繩索救援隊「虎行」歷經連續三天高強度賽程，全員順利完賽，並勇奪季軍佳績。