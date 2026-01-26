我是廣告 請繼續往下閱讀

⭐️日本國家隊完整29人名單⭐️

二刀流（1人）：

#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）

投手（14人）：

#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）

#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）

#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）

#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）

#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）

#15 大勢（NPB讀賣巨人）

#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）

#28 高橋宏斗（NPB中日龍）

#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）

#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）

#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）

#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）

#69 石井大智 （NPB阪神虎）

#19 菅野智之（自由球員）

捕手（3人）：

#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）

#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）

#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）

內野手（7人）：

#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）

#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）

#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）

#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）

#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）

#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）

#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）

外野手：（4人）

#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）

#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）

#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）

#23 森下翔太（NPB阪神虎）

日本國家隊今（26）日公布2026年經典賽29人名單，儘管星光熠熠，但名單中卻出現一個令台灣球迷都感到震驚的「遺珠」。前年在12強賽讓中華隊吃足苦頭、上賽季剛奪下中央聯盟防禦率王的阪神虎王牌才木浩人竟意外落選。面對整個賽季防禦率僅1.55的頂尖強投被割愛，許多網友紛紛質疑：「難道連央聯防禦率王，也擠不進這支日本隊嗎？」現年27歲的才木浩人，無疑是當今日職最穩定的投手之一。他在2025賽季出賽24場全數先發，繳出12勝6敗、防禦率1.55的超狂數據，157局中飆出122次三振，每局被上壘率（WHIP）僅1.06。事實上，才木自2022年以來的賽季防禦率始終維持在2以下。不只在日職賽場，才木浩人的實力也早已獲得國際認證。去年12強預賽，他代表日本隊對陣中華隊，主投5.2局無失分，霸氣壓制台灣打線；更在2025年季前與道奇隊的交流賽中，先發5局無失分、飆出7K，甚至兩度解決大谷翔平，當時便引起美職球團的高度關注。才木其實在去年12月初時才剛表態對經典賽有高度意願，因此不像是自身「婉拒」國家隊的徵召。他當時希望能與大谷翔平並肩作戰，「大谷是超一流選手，想近距離學習，我會在這個休賽季把身心調到最好。」為了證明決心，才木浩人甚至婉拒了阪神虎球團安排的夏威夷封王旅行，選擇獨自在日本苦練，就是為了在3月以最佳狀態披上國家隊戰袍。如今名單揭曉卻榜上無名，讓不少球迷為他抱屈。針對才木落選的原因，社群媒體上出現多種揣測。有網友提出想法表示：「阪神徵召的人已經太多了，可能是球團不放人。」阪神與軟銀各自有4人被徵召，確實為日職中最多。此外樂天是12支球隊中唯一一支沒有球員入選經典賽的球隊。此外也有球迷認為是「先發戰力過剩」。攤開包含大谷翔平的15人投手名單來看，上賽季在母隊先發輪值當中的就有10人，其餘幾乎都是當家守護神。不過，面對經典賽的嚴格球數限制，準備大量的先發投手來進行「長局數接力」確實是更為可行的方案，因此不像是造成才木落選的主因。目前日本隊名單仍剩餘最後1席，雖然井端透露傾向補強外野，但在明確指出該名球員「因行政程序仍在確認中」的情況下，外界也紛紛猜測有可能就是效力芝加哥小熊的「台灣殺手」今永昇太。