日本首相高市早苗去年在國會發表「台灣有事」相關言論後，引發中國不滿，日中關係惡化。高市早苗26日表示，將考慮與中國國家主席習近平直接對話的可能性。根據時事通信、朝日新聞等日媒報導，高市早苗26日被問及「在日中關係惡化的形勢下，將如何面對習近平」時，她回答道：「我希望考慮直接對話的可能性，以便讓中國正確理解日本的立場。我對此持積極態度。」此外，高市早苗也被問到，因為眾議院解散問題導致支持率些微下滑，會不會因此感到不安？對此，高市早苗帶著笑容回應道：「才不會呢！」她指出，過去解散後的內閣支持率通常都會下降，並表示：「如果自民黨在這次選舉中輸了，我就不再是內閣總理大臣，也無法推動我想做的政策。」當被進一步追問「輸了」的具體定義為何時，她語氣堅定地說：「也就是說，如果自民黨與維新之會聯手卻無法取得過半席次，我就會立刻下台。因此我會咬緊牙關、開朗且充滿活力地努力下去。」高市早苗在本月23日宣布解散眾議院，27日將發出選舉公告，並於下月8日進行投開票。外界將其視為高市早苗的政治豪賭，但近日兩份民調皆顯示高市內閣支持率下滑，甚至高達10%。隨著眾議院選舉臨近，日本記者俱樂部在26日下午舉行了黨魁辯論會，包括自民黨的高市早苗、維新之會的藤田文武、中道改革聯盟的野田佳彥、國民民主黨的玉木雄一郎、參政黨的神谷宗幣、共產黨的田村智子，以及令和新選組的大石晃子共7位黨魁出席。