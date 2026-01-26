我是廣告 請繼續往下閱讀

哈士奇「天生地中海」！禿頭髮型全場笑爆：工作壓力很大？

▲Rocky頭頂兩側的黑毛大大地分開，中間形成明顯的白色區塊，宛如清楚的分線，彷彿天生就有「地中海」髮型。（圖／翻攝自TikTok@anamariathebanana）

美國紐約一隻名叫Rocky的哈士奇，近期因為獨特的毛色分布意外爆紅。牠頭頂中央只有一整片白毛，額頭左右兩側則各自分布大塊黑色毛髮，對比鮮明，乍看就像人類出現禿頭後的經典造型，飼主在介紹牠的外貌時，還直接稱這是「地中海髮型」，過程中忍不住笑出聲來，影片上傳TikTok後迅速累積超過920萬次觀看。從畫面中可以看到，Rocky頭頂兩側的黑毛大大地分開，中間形成明顯的白色區塊，宛如清楚的分線，讓不少網友第一眼就聯想到「上面沒長頭髮」。這樣少見的毛色配置，也讓Rocky在眾多哈士奇中顯得格外好認。有趣的是，Rocky似乎察覺自己成為笑點，原本在身後開心搖動的尾巴，隨著媽媽的笑聲慢慢停下來，神情從雀躍轉為困惑，直盯著鏡頭，一臉問號地看著飼主。這段影片上傳至TikTok後迅速爆紅，目前累積觀看次數已超過920萬次，不少網友笑翻：直呼「越看越有戲！」後續飼主又分享另一段影片，只見Rocky趴在窗邊，靜靜望向遠方，神情彷彿陷入深度思考，好像在思索接下來的狗生該何去何從。這個畫面再度引發網友腦補，留言區笑聲不斷，「我很確定牠的職業是會計」、「看起來有很多心事」、「工作壓力一定很大」、「牠需要一個夾式瀏海」。