迎接2026年全新球季，統一7-ELEVEN獅在洋將補強上再度展現野心。繼先前簽下具大聯盟背景的喬登（Jordan Balazovic）後，獅隊今（26）日宣佈正式簽下第四位洋將、多明尼加籍強投鋭力獅（Denyi Reyes），以此填補與飛力獅尚未達成共識前的空缺。目前統一7-ELEVEN獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），喬登1998年9月17日出生，2023年曾效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊、2024年韓國職棒KBO聯盟斗山熊隊、2025年美國職棒底特律老虎隊3A。近期獅隊也持續與飛力獅洽談新合約，經數次洽談後，目前仍未達成共識，面對新球季戰力備戰，獅隊教練團期許洋將們均能在二月中旬完成報到，投入春訓訓練，並透過熱身賽掌握選手狀況，目標於開季前至少有四洋將以最佳狀態迎接新賽事。因此在飛力獅尚未達成共識前，今日獅隊再簽第四位洋將鋭力獅（Denyi Reyes），曾效力於巴爾的摩金鶯隊與紐約大都會隊，2024年效力韓國職棒KBO聯盟三星獅，今日已完成簽約，預計2月中旬抵台投入獅隊春訓備戰新球季。關於獅隊洋將佈局部分，第五位外籍洋將除飛力獅外，仍有2至3位不錯的選手仍持續洽談中，成為獅隊洋將戰力最大後盾。獅隊春訓第二階段將在2月初正式開始，農曆過年前將兵分兩路，分別在台南市棒球場及花蓮德興棒球場進行訓練，其中台南球場春訓選手調整進度較快，預計2月3日起開始進行分 組對抗賽及自辦熱身賽。2月21日大年初五將在台南棒球場全員到齊，進行開訓典禮暨新春團拜，當天也將公布獅隊年度口號，而2月28日於台南棒球場舉辦一年一度有你真好同樂 路，3月1日將在台北舉辦UniGirls 新年度發表會，迎接新球季賽事。