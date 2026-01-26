我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁目前仍處於保外就醫狀態，相關動向持續引發外界關注，日前他才高調宣布主持新節目，卻因申請未獲核准而臨時喊卡；如今阿扁再度拋出新行程，宣布將於2月7日公開演講，再次掀起討論。對此，台中監獄回應表示，將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，落實相關督管。阿扁今（26）日在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文指出，受南一中校友交流會邀請，他將於2月7日在台大校友會館舉辦專題講座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」。活動海報也註明，演講結束後將開放約半小時的Q&A時間，採自由提問、不設限制。事實上，陳水扁日前曾高調宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，並規劃於鏡新聞YouTube頻道播出。不過，台中監獄依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》，針對其提出的內容，與實際病況進行審核後，依法駁回相關申請，導致節目計畫喊停。針對此次演講行程，台中監獄表示，陳水扁雖已依規定完成報備，但仍將依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》，持續掌握相關情況，並依法落實督管作為，確保一切符合規定。陳水扁在節目遭駁回後又宣布公開演講，他的最新動向是否再度引發外界對保外就醫尺度的討論，也成為關注焦點。