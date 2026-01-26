我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮發生搭霸王車事件，乘客林男因想賴帳，被小黃司機直接載到警局。（圖／民眾提供）





花蓮日前發生一起「霸王車」糾紛！一名林姓男子當天從玉里某醫院搭乘計程車前往瑞穗火車站，抵達目的地後竟聲稱身上僅剩100元，不僅無法支付670元的車資，甚至拒絕支付手邊僅有的零錢，也不願聯繫親友協助。黃姓司機在百般無奈下，直接將車開往分駐所報警處理。警方調查後認為林男明知無錢支付仍招車搭乘涉嫌詐欺，警詢後依法移送花蓮地檢署偵辦。這起乘車糾紛發生在1月20日上午，一名林姓男子於8時20分許從花蓮玉里某醫院搭乘黃姓男子的計程車，並指定前往瑞穗火車站後站。當車輛於9時許抵達目的地時，林男才坦承身上僅剩約100元零錢，根本無法支付高達670元的車資。儘管黃姓司機好心表示願意僅收取這100元當作部分車資結案，沒想到林男不僅拒絕支付手邊的零錢，也無法聯繫親友前來代付，黃姓司機在百般無奈之下，只能將車直接開到警局，請求警方介入。經警方深入了解，林男在明知自身財力不足的情況下仍招車搭乘，顯有搭乘「霸王車」之意圖，其行為已涉嫌詐欺，警方隨後依法將林男移送花蓮地檢署偵辦。