全球黃金價格持續飆升，今(26)日黃金價格突破每盎司5000美元後一路續往上衝，並於台灣時間下午一度突破5100美元大關，白銀價格同樣逼近108美元關卡。高盛指出，目前的避險需求更具「黏著性」，因為財政永續性等風險在 2026 年前可能都無法完全解決。
根據CNBC報導，受地緣政治緊張局勢加劇及全球財政風險影響，投資人紛紛轉向黃金尋求避險。周一金價再度刷新歷史紀錄，一度觸及每盎司 5,102 美元，隨後漲幅略微收窄，收在 5,086 美元。
白銀周一同步大漲 4.9%，至每盎司 107.9 美元，除避險情緒外，亦受到工業需求帶動。
CNBC指出，近期從格陵蘭、委內瑞拉到中東地區的地緣政治衝突，突顯了全球風險的升溫，強化了黃金作為對抗不確定性的吸引力；匯豐銀行（HSBC）在上周的報告中指出，「近期金銀價格的進一步上漲，主要受到與格陵蘭相關的地緣經濟議題推動。」
瑞士聯合私立銀行（UBP）的分析師表示，機構法人與散戶的持續需求支撐了價格走勢，並預測在各國央行與散戶投資需求的帶動下，黃金今年將再迎來強勁的一年，年底目標價上看每盎司 5,200 美元。
高盛（Goldman Sachs）則觀察到黃金的需求基礎已超越傳統上的管道，自2025年初以來，西方ETF的黃金持有量增加了約500噸，同時，高淨值的富豪家族對實體黃金的購買，也成為對抗政策風險的重要需求來源；估計目前全球央行平均每月購金 60 噸，遠高於 2022 年前平均的 17 噸。
高盛已將2026 年 12 月的黃金目標價從原先的 4,900 美元上調至 5,400 美元，強調此波黃金漲勢不同於 2024 年底美國大選後迅速消退的選舉避險情緒，目前的避險需求更具「黏著性」，因為財政永續性等風險在 2026 年前可能都無法完全解決。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
