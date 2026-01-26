我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列。對此綠委沈伯洋質疑，還是不懂為何立委可以自己啟動軍購，評論法案本質就是擋軍購，拿掉一堆東西，就像買了電腦但不給安裝系統，而條文寫的有夠差，第一條就漏字，可以吐槽的點太多了，「用講的應該可以講一小時以上」。對於民眾黨自提軍購特別條例，對此沈伯洋質疑，自己還是不懂為何立委可以自己啟動軍購，評論這法案本質就是擋軍購，拿掉了一堆東西，比如說台灣之盾，這大概就像買了電腦，但不給安裝系統。沈伯洋說，最可怕的是否定了非紅供應鏈，不愧是「紫雲黃氏」，完全不演了。且條文寫得有夠差，第一條就漏字這水準？對於一年一期方面，沈伯洋說，一年一期到底是什麼？蓋101的時候可以一年核准蓋一層嗎？可以吐槽的點太多了，用講的應該可以講一小時以上，還有好幾個點比上面更扯，黃國昌等於直接立法造成法律問題，而且甚至要直接打擊國內經濟，「帥慘了」。