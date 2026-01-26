國家住宅及都市更新中心今（26）日舉行台北市「文山木柵都更案」簽約典禮，內政部政務次長董建宏、國家住都中心董事長花敬群和最優出資者將捷集團董事長林嵩烈一同出席，並完成簽約儀式。「文山木柵都更案」規劃興建1棟26層住宅大樓、1棟15層社會住宅及團體家屋，總投資金額約37.89億元，預計於2032年完工。
規劃興建一般住宅、社宅2大樓 距環狀線Y3站僅150公尺
「文山木柵都更案」基地由台北市文山區秀明路一段、木柵路二段與久康街環繞，緊鄰久康公園，距離捷運環狀線Y3站僅約150公尺。步行3分鐘就可以抵達，基地面積近6000平方公尺，規劃興建1棟26層住宅大樓、11間店鋪、1棟15層社會住宅及團體家屋。全案以取得銀級綠建築、銀級智慧建築、新建住宅能效1+級、耐震標章為目標，打造兼具安全、節能與智慧的建築。
該案整合周邊木柵公園、綠地與久康公園，讓綠意自然串聯，從捷運走回家的路上都有綠意陪伴，全區選用台灣原生植物，並將綠化延伸至社區與建築本體，透過陽台與連通空間的立體綠化設計，讓住戶在生活中就能享受自然。文山木柵案以「全齡友善社區」為核心理念，透過完善的公共交流空間與專業照護服務的結合，促進不同世代自然互動。
將捷集團林莉婷執行長表示，台灣即將面臨人屋雙老的議題，將捷希望打造兼顧永續、節能、環保以及人居安老的新社區。林莉婷透露，17年前將捷接下本案基地旁的都更案，再加上文山木柵公辦都更案，兩個木柵都更案將可以進行更完整的開發，除本基地外，團隊也已取得鄰近9戶私有地主中8戶的同意，未來將朝向全街廓方式開發。
公辦都更提供132戶社宅 2026再推8案招商
擔任見證人的內政部董建宏次長表示，過去一年台灣整體經濟表現已經超過7％，經濟成長成為亞洲第一，提升國人居住環境更是重要任務，因此政府積極推動多元取得社會住宅、都市更新以及老宅延壽，讓環境變得更好。
國家住都中心花敬群董事長也分享，40年前他坐著236公車前往政大讀書，都會經過本案基地，當時久康街一帶多是違建搭起來的聚落，許多政大學生就居住於此。現在終於有機會透過公辦都更的方式，把這個照顧非常多辛苦的政大孩子的基地，打造成可以照顧木柵鄉親的好社區，完工後將提供132戶的社會住宅，以及把露台空間留給團體家屋做公益使用。
花敬群更表示，國家住都中心2018年後，決標了18個公辦都更案，「文山木柵案」為國家住都中心推動的第16個公辦都更案，2026年將再推出8案招商（包含台北5處基地，2處落在新北，1處在高雄）。
文山木柵公辦都更案小檔案
基地位置：台北市文山區秀明路一段、木柵路二段與久康街圍起基地
基地大小：約0.5公頃
建築規劃：1棟26層住宅大樓、11間店鋪、1棟15層社會住宅（132戶）及團體家屋
總投資金額：約37.89億元
預計完工時間：2032年
資料來源：國家住宅及都市更新中心、內政部、將捷集團
