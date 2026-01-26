我是廣告 請繼續往下閱讀

世代共好理事長張育萌在臉書發文爆料，民眾黨立委劉書彬接見美國聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）時，引用錯誤數據批評美國對台軍購進度。他指出，蓋耶哥眾議員來自與台灣關係深厚的亞利桑那州，該州不僅長期訓練台灣F-16飛行員，更是台灣投資重鎮；然而劉書彬在會談中卻聲稱美國有超過300億美元的軍購尚未交付，藉此影射台美關係不穩，此番發言張育萌痛批是不懂裝懂且誤導大眾。張育萌反駁劉書彬的說法，強調台灣25項對美軍購中，有22項正常執行甚至進度超前，如海馬士系統（HIMARS）便由2027年提前至今交貨，其餘如M1A2T戰車、拖式飛彈等也正常作業。他澄清，目前實際延宕的軍購項目僅3項，總額約48億美元，非劉書彬宣稱的300億；且軍購實務上是貨到才撥款，不存在「付錢卻拿不到裝備」的情況，劉書彬身為政治系教授與留德博士，卻在外交場合拋出錯誤數據，令人遺憾。根據轉述，蓋耶哥眾議員當場洗臉劉書彬，表示F-16V延宕主因在於全球供應鏈與引擎問題，要求對方不要自行腦補並幻想是台美關係鬆動。張育萌表示，美方為了加速交付台灣訂單，南卡羅來納州的產線，一天工作20小時兩班制趕工。他感嘆，民眾黨立委在立法院外交場合的不當發言簡直是「橫跨太平洋的丟臉」，並提醒劉書彬因遞補入職不適用兩年條款，任職到明年，專業素養與外交手腕值得選民重新檢視。