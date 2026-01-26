我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Keanna（如圖）爆料陳芳語在錄音室與謝和弦發生關係，遭陳芳語提告。（圖／翻攝自Keanna臉書）

Threads貼文與節目發言 爭議內容曝光

▲Keanna爆料陳芳與謝和弦發生過關係。（圖／ keanna_taiyh_kt IG）

陳芳語首度反擊 否認與謝和弦關係

刑責不成立 陳芳語仍可循民事救濟

謝和弦前妻、辣模Keanna（戴一軒）因在社群平台與節目中談及過往感情糾葛，意外捲入一場妨害名譽官司，她先是在社群發文，影射某名女歌手曾在錄音室內涉及不當行為，相關字眼迅速在網路發酵，被外界解讀與歌手陳芳語有關，掀起高度討論，事件延燒數月後雙方對簿公堂，也讓娛樂圈再度聚焦名人言論與法律界線的爭議。隨後陳芳語對Keanna提告，如今結果出爐，陳芳語提告誹謗敗訴、Keanna獲不起訴。回顧爭議源頭，Keanna於2024年4月在社群發文，描述「在某某錄音室裡抽大X做愛」等情節，雖未指名道姓，但語氣強烈，引發外界聯想，隨後她又發文強調相關關係「千真萬確」，進一步加深猜測。同年5月Keanna登上三立新聞網節目《小記者大明星》擔任來賓，在節目中被主持人追問時表示，自己所發布的內容「都是真實情況」，相關片段播出並上架YouTube後，再度引發輿論延燒。面對指控，陳芳語於2024年6月宣傳新專輯《kiki》期間首度正面回應，直言自己「莫名其妙被污衊」，心情既生氣又受傷，她強調從未與謝和弦發生關係，並提到當年工作時年僅17歲，且父親全程陪同，她一度表示不希望透過提告讓事件擴大，認為「告人不會比較爽」，但在輿論持續發酵下，最終仍選擇循司法途徑捍衛名譽。士林地檢署偵查後指出，戴一軒的社群貼文並未直接點名陳芳語，且與陳芳語相關貼文並非同一討論串，難以認定她發文時具有明確指涉對象的意圖，檢方也認為，貼文中涉及的私密情節雙方各執一詞，事實難以查證；再加上節目字幕與標題多由製作單位安排，是否事前告知戴一軒仍有疑義，因此難以認定她具有「明知不實仍散布」的誹謗故意。綜合相關事證，檢方認為刑事責任不成立，依法對戴一軒作出不起訴處分。檢方同時指出，公眾人物言行本就容易被放大檢視，媒體渲染與輿論擴散並不能直接推定當事人具有誹謗犯意。若陳芳語認為相關言論已對其商譽或演出機會造成實質損害，仍可另循民事途徑請求賠償，這場風波在法律層面暫告一段落，但社會討論仍未完全平息。