根據內政部統計，2025年全台建物買賣移轉棟數為26.1萬棟，雖然勉強守住26萬棟，但仍寫下9年新低，年減幅度25%，創下35年來最大跌幅，反映出從房貸政策上路以來，有效抑制房市非自用需求；2025年拍賣移轉則持續衰減，繼承登記則與人口老化有關持續走高，贈與則是年減2%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2025年房市受第七波信用管制、銀行滿水位等衝擊，市場買氣急速下滑，也為2019年以來的房市多頭劃下句點；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2026年房市買氣有機會慢慢築底，並等待政策是否有新的變化。
房貸族繳款穩定 繼承移轉持續走高
根據內政部統計顯示，2025年建物買賣移轉棟數為26.1萬棟，2024年度則是35萬棟，年減幅度高達25%，拍賣移轉則反映房貸族的繳款狀況相對穩定，落入法拍市場數量不多，因而拍賣移轉持續寫下低量，一年僅剩下3228棟；繼承2025年7.8萬棟，持續走高，主要與人口老化等結構因素有關，與景氣變化影響較不顯著；至於贈與仍有5.27萬棟，但年減2%，可能房市交易量減少，夫妻間贈與節稅減少有關係。
另外，2025年建物所有權第一次登記數量則高達17.7萬棟，同步寫下近25年新高，顯示過去3、4年預售案銷售狀況穩定，交屋後有一定數量會出現在買賣移轉數據之中，也支撐移轉棟數的數量。
買賣移轉棟數勉強守住26萬棟 中古市場慘兮兮
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然2025年建物買賣移轉棟數勉強守住26萬棟，不過裡面還有高達17.7萬棟的預售屋完工後交屋移轉，是近年最大量，若扣除新成屋的交屋移轉，中古屋買氣更加嚴峻，2026年房市買氣有機會慢慢築底，並等待政策是否有新的變化。曾敬德指出，過去經驗當市場出現外力導致的巨幅量縮後，隔年有機會交易量呈現築底慢慢復甦，2026雖然市場仍處於盤整階段，但觀望遞延的買盤等待價格穩定後，仍有機會慢慢回到市場上。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年房市買氣歷史變化最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟；其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟；而2025年以26.1萬棟排歷史第三低，主因是2024年房市過熱，引發政府祭出第七波信用管制，加上銀行水位持續緊縮，擊潰買方信心，導致交易量斷崖式下墜。
年減幅度創1991年來新高 市場信心被擊潰
賴志昶補充，值得注意的是，2016、2001年的年減幅分別約16%、19%，但2025年買賣移轉棟數年減幅高達25.5%，創下1991年來最大單年衰退幅度，顯示目前市場信心極度脆弱。另細看各縣市數據，排除買賣移轉量較低的外島縣市，以基隆市、新竹市年跌幅達43.5%、42.2%最高，賴志昶指出，基隆過去因親民房價，吸引雙北外溢買盤，但隨著大盤翻轉，蛋白區機能劣勢也相對突顯，買氣隨之降溫；新竹市過去受惠於科技園區帶動，但近期受政策調控影響，加上區域房價已屬相對高位，投資、置產族群轉趨觀望，自住客群也因市場氛圍無追價意願，導致交易量出現回檔。
徐佳馨提醒，2025年房市在政策重拳之下，交易創歷史罕見的跌幅，惟房價在交易膠著下，修正幅度仍不明顯，因此未來在銀行滿水位問題未解、央行信用管制未鬆綁前，市場將持續維持低量能，對賣方來說，部分資金周轉需求較高的屋主，或許在成交量窒息壓力下，有較大議價空間出現；對買方而言，則是選擇變多、殺價空間變大，如自身貸款條件較佳，不失為十年一遇的難得進場時機。
資料來源：內政部、住商不動產、信義房屋
