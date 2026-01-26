我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，今（26）日公布民眾黨版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列。對此綠委吳思瑤說，台灣俗諺稱「人呆，看面就知」，自己想講的是「法案爛，第一條就看出來」，看看黃國昌的畢業作品，實在不忍卒睹，第一條少了「戰」字，是怯戰嗎？少了「台灣之盾」，怎麼保台？少了「打造非紅供應鏈」，不敢反中？第一條就問題一堆，「實在不想看下去」。對於民眾黨自提軍購特別條例，吳思瑤說，來看看黃國昌的畢業作品，實在不忍卒睹，就看第一條，漏字少了「戰」字，是怯戰嗎？少了「台灣之盾」，怎麼保台？少了「打造非紅供應鏈」，不敢反中？第一條就問題一堆，實在不想看下去。吳思瑤表示，至於其他的條文，黃國昌版大概重點為規模縮水為4000億、強制規定採購品項及數量限制、限定一年一期，且都要立院同意始得採購，把軍購當作網購，把國防專業拿來天下文章一大抄。吳思瑤評論，更可議的刻意拿掉了院版的核心關鍵「打造台灣之盾」、「厚植國防產業，打造非供應鏈之韌性防禦體系」。根本就在弱化戰力，搞垮國防。最後吳思瑤說，總評就是「提案不是挺軍購、強國防，反而是在卡軍購，搞破壞」，一望即知！