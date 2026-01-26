我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柬埔寨警方逮捕運毒集團，1名台灣人因車禍自撞身亡，其餘三人長相曝光，分別為1名中國人及2名台灣人。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨西哈努克省爆出一起重大跨國毒品案，3名台灣男子與1名中國男子非法運毒被警方追緝，過程中想躲避警方，卻開車失控衝撞民宅，其中1名台灣人當場身亡，3名同夥照片也被曝光。根據《柬中時報》報導，西哈努克省監察署通報，一名中國男子與兩名台灣男子涉嫌非法販運毒品，涉案毒品總重量逾6公斤，案件已移送法院審理。檢方指出，1月14日凌晨警方接獲報案，執法人員在追查嫌疑人過程中展開行動，涉案車輛在逃逸途中失控撞入民宅，造成車上一名台灣男子當場身亡，其餘人員被警方壓制。警方隨後對涉案車輛及現場展開搜查，查獲一把短槍及3大包毒品。經初步鑑定，查獲毒品總量為6058.26克。警方調查確認，涉案人員包括35歲的中國籍男子孫浩然（音譯），以及兩名台灣籍男子分別為29歲的林清堯（音譯）和25歲的李成嘉（音譯）。三人已被移交禁毒警察局調查。柬埔寨檢方在審查證據後，依據《毒品管制法》相關條款，以非法販運及儲存毒品罪提起公訴，並將案件移交西哈努克省法院調查法官處理。